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Не пугайтесь. "Единая Россия" будет дарить женщинам цветы на улицах Архангельска

«Единая Россия» и «Молодая Гвардия» организуют к 8 марта поздравления для жительниц регионов, многодетных мам, матерей, жен и дочерей бойцов СВО, женщин-медиков и военнослужащих, ветеранов, участниц волонтерских миссий партии. 

«Невозможно представить ни одну сферу жизни, в которой бы не участвовали наши женщины. «Единая Россия» здесь не исключение. Растет представительство женщин среди секретарей первичных отделений партии, волонтёров, депутатов разного уровня. На хрупких женских плечах держится многое в нашей стране. И в партии. За это огромное им человеческое спасибо. За заботу, чуткость и неравнодушие», — отметил в преддверии праздника секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Исполняющий обязанности руководителя регионального исполнительного комитета «Единой России» Андрей Кожинов рассказал, как Партия поздравит женщин с весенним праздником:

«Региональное отделение «Единой России» запланировало множество праздничных акций и поздравлений. Активисты, сторонники, волонтёры партии в праздничный день выйдут на улицы Архангельска и преподнесут северянкам тюльпаны, сопровождая подарок тёплыми словами благодарности милым женщинам за то, что они у нас есть. Мы уделим внимание жёнам и матерям участников специальной военной операции. У них сейчас нелёгкие времена, мы подарим им букеты. Участницы Великой Отечественной войны, труженицы тыла, дети войны также будут отмечены подарком. Мужская половина местных отделений и первичек организует для наших коллег женщин выходы в кино, лыжные прогулки, большие совместные чаепития, концерты и приятные сюрпризы».

В штабах общественной поддержки, которые партия открыла в 77 регионах, пройдет акция «Твоя весна». Для жен, матерей и дочерей военнослужащих проведут творческие занятия, психологические тренинги и профессиональные фотосессии. Также на площадке штабов в ряде регионов будут работать фотовыставки «Героини тыла», посвященные женщинам-волонтерам. 

Помимо этого, «Единая Россия» проводит «Неделю женского здоровья» — это серия консультаций, лекций и тренировок в рамках Всероссийского зимнего марафона «Сила России».

На улицах городов активисты партии и МГЕР будут дарить женщинам цветы и открытки. 

«Мы проведем акции и раздадим десятки тысяч цветов. Обязательно поздравим женщин из семей наших Героев, которые находятся в зоне СВО. Передадим поздравления мамам, бабушкам и дочерям наших коллег, молодогвардейцев, которые сейчас добровольцами участвуют в спецоперации. И будем поздравлять наших дорогих женщин-врачей, в том числе в Мариуполе, Донецке, Токмаке и городах ЛНР», — рассказал председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

Также молодогвардейцы подарят цветы и подарки проводницам поездов дальнего следования, которые в праздник отправятся с Казанского, Ленинградского и Ярославского вокзалов Москвы.


07 март 08:05 | : Политика

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