Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске впервые прошел региональный съезд "Молодой гвардии"

Молодогвардейцы из десяти регионов округа подвели итоги проделанной работы за год, наметили планы работы региональных отделений на 2023 год. В числе планов - концерты для поддержания боевого духа военных на передовой.

Участие в мероприятии приняли директор департамента по внутренней политике и местному самоуправлению Андрей Рыженков, депутат Государственной Думы Александр Спиридонов, руководитель регионального исполкома «Единой России» Иван Воронцов, зампредседателя «Молодой Гвардии Единой России» Иван Дзюбан и федеральный координатор по Северо-Западному федеральному округу Александр Маликов.

«Молодая Гвардия» сейчас это самое крупное молодежное политическое объединение. Вот уже 17 лет молодогвардейцы занимаются социально полезными делами, помогают нуждающимся, проводят спортивные, патриотические акции, мастер-классы, заботятся об окружающей среде. 

«На сегодняшний день «Молодая Гвардия организационно, идеологически, технологически «на коне». Такой «Молодой Гвардии» я не знал. Ни одна акция, или значимый социальный проект не проходит без участия молодогвардейцев. Организация по праву может сказать, что мы были рядом с людьми, когда им было тяжело. Так было в пандемию, так есть и сейчас», -  выразил мнение Андрей Рыженков.

От имени секретаря регионального отделения «Единой России», губернатора Архангельской области Александра Цыбульского  участников съезда приветствовал руководитель регионального исполкома Иван Воронцов. Он отметил, что МГЕР – это «кузница» молодых кадров для  большой политики. Пройдя «школу МГЕР» занимают посты глав районов, глав муниципалитетов, избираются в депутаты.

Молодогвардейцы одними из первых отправились с волонтерской миссией в ЛДНР и до сих пор работают в волонтерских центрах Донбасса, собирают гуманитарную помощь, помогают семьям мобилизованных.

Александр Спиридонов не понаслышке знает, какого это. Он лично принимал участие в волонтерской работе на освобожденных территориях.

«Молодая гвардия это действительно сила и не только политическая. Она объединяет самую активную молодёжь. Другой такой силы в стране сейчас нет. Молодогвардейцы доказали это. Они работают там, куда не каждый поедет, в гуманитарных центрах новых территорий. По себе знаю, работа эта опасная, тяжелая. Молодогвардейцы едут, выполняя свой долг перед родиной, помогая жителям и военным», - отметил депутат.

На данный момент в приоритете у активистов – помощь семьям мобилизованных, волонтерство, подготовка новогодних поздравлений и акций. Решено, что молодогвардейцы Северо-Западного федерального округа организуют концерты для поддержания боевого духа военных на передовой.

«Регионы СЗФО  одни из лидеров по отправке волонтеров в ЛДНР. Со следующей недели мы будем отправлять женский батальон  в качестве медсестер в больницы Донецка, Луганска. Мир стремительно меняется и я хочу, чтобы лидерами этих изменений были наши ребята», - добавил Иван Дзюбан.

Для сотрудников региональных штабов организована серия обучающих мастер-классов и культурная программа по городу. 


19 декабрь 12:21 | : Политика

Главные новости


Чума. История одной эпидемии
Наталья, дочь Андрона. Лица кинофестиваля Arctic open

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2022 (233)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (304)
Август 2022 (381)
Июль 2022 (314)


Деньги


все материалы
«    Декабрь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20