В Архангельске впервые прошел региональный съезд "Молодой гвардии"

Молодогвардейцы из десяти регионов округа подвели итоги проделанной работы за год, наметили планы работы региональных отделений на 2023 год. В числе планов - концерты для поддержания боевого духа военных на передовой.
Участие в мероприятии приняли директор департамента по внутренней политике и местному самоуправлению Андрей Рыженков, депутат Государственной Думы Александр Спиридонов, руководитель регионального исполкома «Единой России» Иван Воронцов, зампредседателя «Молодой Гвардии Единой России» Иван Дзюбан и федеральный координатор по Северо-Западному федеральному округу Александр Маликов.
«Молодая Гвардия» сейчас это самое крупное молодежное политическое объединение. Вот уже 17 лет молодогвардейцы занимаются социально полезными делами, помогают нуждающимся, проводят спортивные, патриотические акции, мастер-классы, заботятся об окружающей среде.
«На сегодняшний день «Молодая Гвардия организационно, идеологически, технологически «на коне». Такой «Молодой Гвардии» я не знал. Ни одна акция, или значимый социальный проект не проходит без участия молодогвардейцев. Организация по праву может сказать, что мы были рядом с людьми, когда им было тяжело. Так было в пандемию, так есть и сейчас», - выразил мнение Андрей Рыженков.
От имени секретаря регионального отделения «Единой России», губернатора Архангельской области Александра Цыбульского участников съезда приветствовал руководитель регионального исполкома Иван Воронцов. Он отметил, что МГЕР – это «кузница» молодых кадров для большой политики. Пройдя «школу МГЕР» занимают посты глав районов, глав муниципалитетов, избираются в депутаты.
Молодогвардейцы одними из первых отправились с волонтерской миссией в ЛДНР и до сих пор работают в волонтерских центрах Донбасса, собирают гуманитарную помощь, помогают семьям мобилизованных.
Александр Спиридонов не понаслышке знает, какого это. Он лично принимал участие в волонтерской работе на освобожденных территориях.
«Молодая гвардия это действительно сила и не только политическая. Она объединяет самую активную молодёжь. Другой такой силы в стране сейчас нет. Молодогвардейцы доказали это. Они работают там, куда не каждый поедет, в гуманитарных центрах новых территорий. По себе знаю, работа эта опасная, тяжелая. Молодогвардейцы едут, выполняя свой долг перед родиной, помогая жителям и военным», - отметил депутат.
На данный момент в приоритете у активистов – помощь семьям мобилизованных, волонтерство, подготовка новогодних поздравлений и акций. Решено, что молодогвардейцы Северо-Западного федерального округа организуют концерты для поддержания боевого духа военных на передовой.
«Регионы СЗФО одни из лидеров по отправке волонтеров в ЛДНР. Со следующей недели мы будем отправлять женский батальон в качестве медсестер в больницы Донецка, Луганска. Мир стремительно меняется и я хочу, чтобы лидерами этих изменений были наши ребята», - добавил Иван Дзюбан.
Для сотрудников региональных штабов организована серия обучающих мастер-классов и культурная программа по городу.