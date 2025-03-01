В Архангельской области заработал "ПолитЗавод"

Принять участие в новом партпроекте Единой России» и «Молодой гвардии» могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет

Приём заявок открыт до 1 мая на официальном сайте политзавод2025.рф. Участники проекта пройдут очно-заочную образовательную программу по четырём направлениям: технолог предвыборного штаба, политический спикер, менеджер общественных проектов и специалист в области политического СММ и дизайна. Они смогут не только обучаться, но применять знания на практике: работать с наставниками, опытными политиками, общественными лидерами в своих регионах, находить единомышленников, продвигать собственные инициативы.

Секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совфеда Владимир Якушев на пресс-конференции по запуску «ПолитЗавода» в ТАССе подчеркнул, что проект МГЕР - это возможность сформировать кадровый резерв для всей партийной инфраструктуры. Проект зарекомендовал себя – он действовал после основания «Молодой Гвардии Единой России» и был хорошо воспринят молодыми людьми.

«Это были не только те, кто затем пополнили ряды «Молодой Гвардии» и «Единой России». Большое количество участников «ПолитЗавода» потом привлекли к работе в исполнительных органах власти разного уровня, муниципалитетах. И сейчас проект важен. Мы видим молодых людей, которые мотивированы, которым это интересно. У них будет возможность повысить компетенции», - отметил он.

Председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов отметил, что экспертами «ПолитЗавода» выступят лидеры мнений, федеральные политики.

«Мы готовимся к выборам в Государственную Думу, формируем новый актив и готовим его к работе в избирательных штабах. В ходе проекта обучим молодых людей политическим технологиям. Ожидаем участие порядка 10 тысяч молодых людей. А по итогам отберём 500 финалистов», - сказал он.

Победителей пригласят на стажировки в региональные и федеральные органы власти, Центральный штаб «Молодой Гвардии», они станут помощниками депутатов различных уровней, они также будут интегрированы в работу региональных исполкомов «Единой России».

В свою очередь, первый зампредседателя комиссии по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Общественной палаты РФ Александр Асафов отметил, что «ПолитЗавод» отвечает на запрос молодёжи об участии в реальной политической жизни страны.

«Направления, по которым будет идти подготовка, обладают сверхактуальностью. Например, политический дизайн. Что такое политический дизайн? Только ли это логотип на листовке кандидата? Ведь это ещё отдельный политический язык. И у того, что мы называем мемами и потребляем, как часть идеологического контента, тоже есть создатель. У него есть своя политическая позиция, выраженная когда-то через юмор, иронию, когда-то - прямо. Что касается дебатов - здесь отдельное пространство выработки компетенций, обогащения существующего политического языка. И отдельно остановлюсь на политтехнологиях. Здесь, на мой взгляд, не только пространство обучения, а ещё и пространство поиска новых людей, мыслей, подходов. Поскольку молодёжь – это люди, которые формируют будущее. И тот вызов, который существует для страны в целом, для государства и который реализуется в рамках проекта «ПолитЗавод», обладает предельной актуальностью и востребованностью», - пояснил он.

В заключение Владимир Якушев отметил, что одна из основных целей проекта, помимо образовательной, - подготовка качественного кадрового резерва.

«Мы рассчитываем, что участники проекта пополнят всю партийную структуру. Начинается она с первичного отделения. Поэтому будем направлять молодых людей, чтобы они стали кадровым резервом «Единой России», - подчеркнул секретарь Генсовета.