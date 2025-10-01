Военные топографы получили Тойоту "Камри" из Поморья

В Народный фронт пришло видео от благодарных бойцов из 40-ой топографической части. От жителей Архангельской области парням пришла крайне необходимая помощь – автомобиль Тойота “Камри”.



Легковушка представительского класса, известная своей надежностью и комфортом, станет незаменимым инструментом для специалистов, чья работа критически важна для успеха любых военных операций.



Топографическая служба обеспечивает командование и подразделения точными картами, данными о местности и занимается созданием цифровых моделей рельефа.



Для выполнения этих задач требуется высокая мобильность, возможность оперативно добираться до нужных точек, перевозить специализированное оборудование (тахеометры, геодезические приемники, дроны) и быстро доставлять готовые материалы на передовую.



Тойота “Камри”, адаптированная под полевые условия, в разы повысит эффективность работы наших парней, обеспечивая скорость и безопасность передвижения.