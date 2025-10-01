Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Военные топографы получили Тойоту "Камри" из Поморья

В Народный фронт пришло видео от благодарных бойцов из 40-ой топографической части. От жителей Архангельской области парням пришла крайне необходимая помощь – автомобиль Тойота “Камри”.

Легковушка представительского класса, известная своей надежностью и комфортом, станет незаменимым инструментом для специалистов, чья работа критически важна для успеха любых военных операций.

Топографическая служба обеспечивает командование и подразделения точными картами, данными о местности и занимается созданием цифровых моделей рельефа.

Для выполнения этих задач требуется высокая мобильность, возможность оперативно добираться до нужных точек, перевозить специализированное оборудование (тахеометры, геодезические приемники, дроны) и быстро доставлять готовые материалы на передовую.

Тойота “Камри”, адаптированная под полевые условия, в разы повысит эффективность работы наших парней, обеспечивая скорость и безопасность передвижения. 

19 ноябрь 12:02 | : Политика

Главные новости


Нам 20 лет
Как царь Пётр лодьи да кочи северянам запрещал

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (257)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20