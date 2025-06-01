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На все дроны мастер. Архангелогородец передал на СВО летательный аппарат

В Народный фронт обратился житель столицы Поморья Николай Пархоменко. Мужчина занимается 3D-моделированием и для повышения результативности своей работы приобрёл новый квадрокоптер, чтобы снимать объекты с воздуха.

Узнав, что в зоне СВО погиб его одноклассник, Николай вспомнил, как героически павший товарищ рассказывал о том, что дроны не только помогают вести разведку местности на передовой, но и в буквальном смысле спасают нашим парням жизни.

Так и пришло решение, что "за лентой" его не состоявшийся помощник будет нужнее, чем в мирной жизни.

Новый беспилотник стоимостью 75 тысяч рублей архангелогородец передал представителям Народного фронта. В июле они доставят железную “птицу” нашим землякам на луганском направлении. 

11 июль 12:22 | : Политика

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