На все дроны мастер. Архангелогородец передал на СВО летательный аппарат

В Народный фронт обратился житель столицы Поморья Николай Пархоменко. Мужчина занимается 3D-моделированием и для повышения результативности своей работы приобрёл новый квадрокоптер, чтобы снимать объекты с воздуха.



Узнав, что в зоне СВО погиб его одноклассник, Николай вспомнил, как героически павший товарищ рассказывал о том, что дроны не только помогают вести разведку местности на передовой, но и в буквальном смысле спасают нашим парням жизни.



Так и пришло решение, что "за лентой" его не состоявшийся помощник будет нужнее, чем в мирной жизни.



Новый беспилотник стоимостью 75 тысяч рублей архангелогородец передал представителям Народного фронта. В июле они доставят железную “птицу” нашим землякам на луганском направлении.