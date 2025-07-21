В Архангельске тусовалась Молодая гвардия

Форум молодежного крыла «Единой России» объединил молодых и инициативных активистов Архангельской области для обмена знаниями, развития лидерских и профессиональных навыков.

Участники познакомились с деятельностью молодежного крыла партии, новыми возможностями для личного и карьерного роста.

В диалоге с выходцами Молодой Гвардии - заместителем секретаря Архангельского регионального отделения партии «Единая Россия», сенатором Российской Федерации Иваном Новиковым, депутатом Государственной Думы Александром Спиридоновым, советником губернатора Архангельской области, председателем регионального Совета сторонников Сергеем Пивковым, министром труда и социального развития Владимиром Тороповым, главой Новодвинска Александром Чечулиным, а также председателем Архангельской городской Думы Иваном Воронцовым обсудили важные вопросы — какую роль играет молодежь в политике региона, о том, что Молодая Гвардия является стартовой площадкой для будущих лидеров.

В рамках стратсессии молодогвардейцы предлагали свои идеи для развития региона — участники делились видением будущего Молодой Гвардии, разрабатывали новые проекты и предлагали нестандартные подходы к решению задач.

Главное, что получили участники – возможность стать частью команды, которая меняет будущее!