Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске тусовалась Молодая гвардия

Форум молодежного крыла «Единой России» объединил молодых и инициативных активистов Архангельской области для обмена знаниями, развития лидерских и профессиональных навыков. 

 Участники познакомились с деятельностью молодежного крыла партии, новыми возможностями для личного и карьерного роста.

В диалоге с выходцами Молодой Гвардии - заместителем секретаря Архангельского регионального отделения партии «Единая Россия», сенатором Российской Федерации Иваном Новиковым, депутатом Государственной Думы Александром Спиридоновым, советником губернатора Архангельской области, председателем регионального Совета сторонников Сергеем Пивковым, министром труда и социального развития Владимиром Тороповым, главой Новодвинска Александром Чечулиным, а также председателем Архангельской городской Думы Иваном Воронцовым обсудили важные вопросы — какую роль играет молодежь в политике региона, о том, что Молодая Гвардия является стартовой площадкой для будущих лидеров. 

В рамках стратсессии молодогвардейцы предлагали свои идеи для развития региона — участники делились видением будущего Молодой Гвардии, разрабатывали новые проекты и предлагали нестандартные подходы к решению задач.

Главное, что получили участники – возможность стать частью команды, которая меняет будущее!

 

08 сентябрь 10:19 | : Политика

Главные новости


Время светлых ожиданий. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Неизвестная Китайская война

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2025 (102)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20