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Иван Новиков: "Мы ожидаем беспрецендентного обновления парламентов"

Участие в предварительном голосовании «Единой России» приняли 3,17 миллиона человек. Процедура прошла в 55 регионах, где осенью состоятся 183 избирательные кампании.

 «Выбрать наиболее достойных кандидатов нам помогают граждане. Предварительное голосование совершенствуется, становится надёжнее, удобнее. В этом году оно было электронным, за исключением новых субъектов России, где использовалась смешанная форма, по понятным причинам. Отдельная благодарность всем, кто принял участие в предварительном голосовании, отвечал за организацию и проведение, особенно в новых регионах. Приоритетом была безопасность избирателей», – подчеркнул Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании Генсовета.

 Как напомнил секретарь Генсовета Андрей Турчак, на предварительное голосование были зарегистрированы 15,5 тысяч кандидатов, из которых 28% – молодые люди в возрасте до 35 лет. 

 «Победителями предварительного голосования стали 18 активистов «Молодой Гвардии Единой России». Многие одержали победу в конкурентной борьбе с сильными и известными в регионах политиками. В Ярославской области руководитель отделения МГЕР Иван Демидов одержал победу по 30-му округу, опередил секретаря реготделения Ольгу Хитрову. Ольга, в свою очередь, уверенно победила по территориальной группе. В Тюменской области руководитель отделения МГЕР Владимир Сбитнев одержал победу, более чем в два раза опередив ближайшего конкурента по количеству голосов. Все победители-молодогвардейцы активно участвуют в волонтёрской миссии на Донбассе. И такой результат является признанием общества важности их миссии», – подчеркнул он.

 Отдельное внимание уделили участникам СВО – их на предварительном голосовании было больше 150 человек, и все показали хорошие результаты. В Волгоградской области профессиональный военный, участник СВО Александр Нелепин, получив ранение и вернувшись в родной регион, занял первое место в территориальной группе на выборах депутатов Волгоградской городской Думы, рассказал секретарь Генсовета партии.

 «Ряд наших победителей и сейчас находятся на передовой. Партия каждому из них поможет с прохождением всех последующих выборных процедур», – подчеркнул Андрей Турчак.

 Он также сообщил, что 44% кандидатов предварительного голосования – женщины. Более половины – беспартийные.  

 «Если смотреть разбивку по профессиональным средам: 14% - действующие депутаты, по 12% – у представителей сферы образования и государственного муниципального управления, по 6% – у представителей сферы культуры и общественных организаций», – отметил Андрей Турчак.

Отдельно секретарь Генсовета выделил участников кадрового проекта «ПолитСтарт».

 «Во всех регионах участники «ПолитСтарта» одержали красивые, яркие победы. Также приведу примеры: в Новгородской области среди кандидатов на выборах в думу Великого Новгорода участник проекта, руководитель социально ориентированной некоммерческой организации Сергиенко Екатерина обошла по количеству голосов Марию Белкову, руководителя регионального исполкома и действующего депутата гордумы», – сказал Андрей Турчак.

 Секретарь Генсовета остановился и на предварительном голосовании в новых регионах. Там в процедуре приняли участие 466 тысяч человек. Он отметил, что самая высокая явка на предварительном голосовании была в Якутии и Ненецком автономном округе — 14%. Лидерами по общей численности проголосовавших стала Ростовская область — 316 тысяч человек, а также Башкирия — 250 тысяч. 

 «Архангельская область отмечена на федеральном уровне. По итогам заявочной кампании Поморье заняло лидирующие места по уровню конкуренции – 3 место по России на голосовании в заксобрание и первое в административный центр. Всего подали документы 396 кандидатов. Рекордным оказалось и количество зарегистрированных выборщиков – более 95 тысяч. Это примерно 10% от общего числа избирателей области. 

 Отличительной особенностью этого предварительного голосования стало и разнообразное представительство кандидатов. В их числе были не только общественники, бюджетники, управленцы, но и участники специальной военной операции, волонтёры, организующие сборы гуманитарной помощи бойцам и переселенцам. Хочется отметить и рост среди участников предварительного голосования молодежи, беспартийных и  не связанных с депутатской деятельностью кандидатов. Доля молодежи составила около 30%, беспартийные – 35%, и, так называемые, новички политики -  87%. Мы ожидаем беспрецедентного обновления составов парламентов», - отметил председатель Архангельского оргкомитета по предварительному голосованию Иван Новиков.

 В заключение Дмитрий Медведев отметил, что победители предварительного голосования имеют преимущество перед оппонентами – они раньше заручились поддержкой граждан.

 Также Генсовет «Единой России» предложил главам субъектов и депутатам возглавить списки партии на региональных выборах. Представленные кандидатуры должны выдвинуть на конференциях региональных отделений «Единой России».

Напомним, электронное предварительное голосование проходило с 22 по 28 мая 2023 года. По максимально открытой модели, когда голосовать могли все зарегистрированные на территории избиратели. В четырёх новых регионах процедура состоялась не только онлайн, но и очно.

02 июнь 16:15 | : Политика

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