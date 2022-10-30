Волонтеры "Единой России" доказали, что они состоялись как граждане страны

В гуманитарной миссии «Единой России» на Донбассе и освобождённых территориях приняли участие более 1,2 тысячи активистов двух общественных организаций.
Участию активистов «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтёрской Роты Боевого Братства» в гуманитарной миссии партии, а также вопросам, которые сегодня волнуют волонтёров, была посвящена встреча Председателя «Единой России» Дмитрия Медведева и секретаря Генсовета Андрея Турчака. Её приурочили ко Дню добровольца.
Председатель МГЕР Антон Демидов рассказал, что с начала СВО через волонтёрскую работу на Донбассе и освобождённых территориях прошло более 1,2 тысячи активистов. Сегодня 84 активиста «Молодой Гвардии Единой России» участвуют в СВО в качестве добровольцев или мобилизованных по призыву.
«В феврале наши ребята в Ростовской области помогали эвакуироваться из Донецкой и Луганской Народных Республик, а уже в марте мы были рядом с Мариуполем, в посёлке Безыменном и Володарском. Выезжали практически на линию фронта, помогали людям, которые не могли дойти до гуманитарных центров «Единой России». У нас открыты штабы в Мелитополе, Краснодоне, Мариуполе. Когда возникает потребность, ребята выезжают и на сложные участки — Энергодар, Такмак, Угледар», — сообщил он.
Более 2 тысяч волонтёров МГЕР сегодня помогают семьям мобилизованных, работают в госпиталях, где лечат раненых военнослужащих. Вместе с партпроектом «Женское движение «Единой России» организовали обучение медсестёр и теперь девушки-активисты могут работать в больницах в Донецке, в Луганске.
«Каждый молодогвардеец себя спрашивает — достоин ли он тех ребят, которые тогда были в «Молодой гвардии», которая боролась с фашизмом. Мне кажется это главный лейтмотив нашей организации. Есть ребята, которые уже вступили в нашу организацию в новых регионах, у нас открыты штабы в Запорожье, Донецке, Луганске. Наша задача — включить их в нашу молодёжную сеть», — рассказал Антон Демидов.
Дмитрий Медведев отметил, что название «Молодой Гвардии Единой России» созвучно названию антифашистской молодёжной организации «Молодая гвардия».
Он отметил, что происходящие события заставили большое количество людей в нашей стране, особенно молодых, иначе взглянуть на страницы истории.
В свою очередь секретарь Генсовета «Единой России» сообщил, что именно нынешние молодогвардейцы вышли с инициативой вернуть в школьную программу изучение романа «Молодая гвардия».
Активисты МГЕР рассказали о том, с какими чувствами отправлялись на Донбасс, какими направлениями работы занимаются сейчас и как планируют развиваться. А также представили свои идеи, которые будут способствовать налаживанию мирной жизни на Донбассе, Херсонщине и в Запорожье. В их числе - создание в Мариуполе центра молодёжных инициатив.
Дмитрий Медведев поручил также проработать с учетом специфики новых регионов предложение о переформатировании программ поддержки молодых специалистов на селе — «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский учитель».
«После перехода этих территорий в юрисдикцию РФ на них они (программы — прим.ред.), конечно, распространяются. Надо будет обсудить с коллегами из Правительства, Госдумы, Совета Федерации, что подобные программы должны быть переформатированы под новые регионы, они должны быть ещё более привлекательными. Может, суммы подъёмного пособия должны быть больше, льготы, исчисление трудового стажа — всё, что привлекает людей и позволяет им принять ответственное решение поехать трудиться в эти регионы», — отметил он.
Ещё одно предложение — о льготном проезде для студентов по всем регионам, включая летний период — будет проработано с финансовым блоком Правительства для последующего включения в народную программу «Единой России». В том числе, в части предоставления льгот студентам-волонтёрам.
В заключение Дмитрий Медведев отметил, что каждый активист МГЕР — находится на своём месте и преодолел себя.
«Я не знаю, как сложится судьба здесь присутствующих. Кто пойдёт в политику, кто будет заниматься оказанием помощи людям, врачом, учителем станет или продолжит эту карьеру, если вы уже этим занимаетесь. Но могу сказать только одно: в любом случае вы уже как граждане Российской Федерации состоялись. Я вас с этим поздравляю. Это высокое звание», — заключил Председатель «Единой России».
Руководитель волонтерского центра «Единой России» в Архангельской области Сергей Эммануилов отметил значимый вклад партийцев и активистов МГЕР в волонтерскую деятельность в регионе.
«За последние 3 года добровольчество вышло на новый уровень развития, приобрело популярность среди людей разных возрастов и профессий, доказало свою востребованность. В период пандемии партийцы, общественники, волонтеры вместе с врачами встали на борьбу с коронавирусом, распространяли средства защиты, оказывали психологическую и материальную помощь нуждающимся. В этом году практически все общественные организации, предприятия и жители области стали участниками благотворительной помощи жителям Донбасса, бойцам СВО, их семьям.
«Единая Россия» была и остается площадкой для интеграции сил всех общественных организаций, органов власти, просто активных людей. Это и депутаты всех уровней, активисты МГЕР, автоволонтеры, волонтеры-медики, студотряды, «серебряные волонтеры» и другие. Во время пика пандемии в Архангельской области работало 9 тысяч добровольцев! Такое сплочение позволяет нам справляться с любыми сложностями», - заключил он.