Им не привыкать. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья разбирали «авгиевы конюшни» городских проблем. Но, как говорится, им не привыкать…

Жители поселка Цигломень жалуются своему депутату на безобразное транспортное обслуживание. «Рико», на которой клейма негде ставить, демонстрирует вопиющее пренебрежение своими обязанностями перед горожанам: постоянно нарушается расписание, автобусы ломаются, аварии становятся обычным делом. Особенно достается жителям отдаленных районов.

Пример. Маршрут №31 — единственная связь жителей улицы Кирпичного завода с городом. Пропуск всего лишь одного рейса превращает жизнь сотен семей в настоящий ужас: дети пропускают занятия, взрослые рискуют потерять рабочие места. Ситуацию усугубляет отсутствие остановочного павильона: полтора часа ожидания автобуса на улице — серьёзное испытание, особенно с учётом надвигающихся морозов.

Наталья Братина активно включилась в проблему. Ее советы:

- Что можно и нужно делать:

1) Фиксировать каждый инцидент

Сохраняйте фото/видео автобуса (номер маршрута и номер машины), время и место ожидания, отметки о задержке.

2) Подать письменную претензию перевозчику, в контролирующие органы. При полном игнорировании — коллективная жалоба в прокуратуру.

3) Добиваться компенсации

- Требуйте письменного рассмотрения претензии и возмещения морального вреда и фактического ущерба (опоздания на работу/учёбу, вынужденные расходы).

- Коллективные претензии и исковые заявления часто эффективнее — объединяйтесь по адресам и маршрутам.

Как я могу помочь:

Продолжайте фиксировать нарушения (фото, видео, время, номер автобуса, маршрут) и направляйте мне материалы.

Я помогу:

- систематизировать доказательства,

- подготовить коллективную претензию

- при необходимости — направить обращения в контролирующие органы.

Не терпите пустые «извинения». Система ответственности работает только если есть факты, жалобы и скоординированные действия.

Так же городские парламентарии контролируют деятельность ТОС в плане рационального использования последними полученных грантов.

Подведены итоги конкурса социально значимых проектов территориальных общественных самоуправлений. Три ТОСа-победителя получили право на реализацию своих идей. Среди них — ТОС «Имени Адмирала Макарова» с проектом «Экологическая санация участка парка Бакарица».

Владимир Хотеновский:

- Из городского бюджета на эти проекты выделено 3 млн 82 тысячи рублей. Поздравляю всех активистов с заслуженной победой!

А еще депутаты находят время на личные встречи со своими поручителями. На встрече с Советом ветеранов Ломоносовского округа (см. фото) они услышали ностальгические воспоминания о временах, когда улицы были покрыты деревянными мостовыми, а дворники начинали уборку с раннего утра.

Но и сегодня есть подвижки в сторону старых порядков, дворники возвращается на городские улицы. Об этом сообщил депутат и коммунальщик, директор МУП «Чистый город», Алексей Бельков:

- Уборка тротуаров с помощью машин часто приводит к образованию ледяной, отшлифованной поверхности, что может стать причиной травм. В своей работе мы стараемся максимально избежать подобной напасти.

В свою очередь, Александр Гурьев, депутат и директор МУП «Горсвет», рассказал не только о текущем состоянии уличного освещения в городе, но и порадовал ветеранов новостью о том, что в этом году в парке «Зарусье» снова установят ёлку.

Все остались довольны друг другом.