Уйти в десант. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья не только вдумчиво готовились к предстоящей сессии, но и занимались вопросами жизнеобеспечения жителей города.

Депутаты Александр Гурьев и Ольга Шананина приняли деятельное участие в «Социальном десанте», который «высадился» в Ломоносовском округе Архангельска.

Ольга Шананина пояснила значение данного проекта:

- Социальный десант - это очень полезный проект, который мы с удовольствием будем поддерживать и посещать! В одном месте человек может решить несколько вопросов, получить компетентные ответы от квалифицированных специалистов из разных сфер деятельности.

А самые насущные вопросы, задаваемые жителями округа своим представителям в городском парламенте, такие – медицинское обеспечение, социальная поддержка, трудоустройство молодежи. И это очень короткий список…

Александр Гурьев:

- Очень важно, что на встречах такого уровня можно не только узнать о мерах социальной поддержки, но и сразу подать соответствующее заявление, решить юридический вопрос и так далее. Мероприятие пользуется у жителей популярностью, всех желающих присутствовать даже не смогло вместить предоставленное помещение. Уже сейчас продумываем встречу на сентябрь с более вместительным залом. Я уже принял к исполнению несколько задач от жителей Ломоносовского округа.

Спикер городской Думы Иван Воронцов и депутат Денис Лапин посетили с рабочим визитом начальную школу №51 в Северном округе.

В школе, где учатся 350 ребят (1-3 классы) есть проблема – бассейн. Он есть, а вот отопления нет, поэтому и бездействует последние 15 лет. Просто обидно с учетом количества желающих его посещать. Кроме отопления, есть нужда в капитальном ремонте (за такое-то время простоя) и замене технологического оборудования.

Иван Воронцов:

- В ходе визита много раз прозвучал вопрос: «А нужен ли здесь бассейн?». Мол, многие школы живут без него и ничего страшного, а при желании можно и в ФСК им. Личутина сходить. Но с этим мы не согласны. Если в здании предусмотрена конструктивная возможность, то нужно её использовать. Плавание укрепляет тело, тренирует лёгкие. Это отличный спорт, которым стоит заниматься всем без исключения и чем раньше, тем лучше.

В ходе встречи прозвучало предложение организовать на месте бассейна скалодром, мол, дешевле и возни меньше. Но сравнить популярность этих двух видов спорта… даже не смешно. Вот добавить к бассейну скалодром – совсем другое дело. Теперь слово за экспертами и сметчиками.

Наталья Братина, представляющая интересы избирателей Цигломени, провела личный прием граждан, так сказать, обратная связь с народом.

В округе идет строительство и уже заселение социальных домов, соответственно, есть претензии к благоустройству территорий.

Пример конкретного вопроса депутату – можно, наконец, передвинуть контейнерную площадку на улице Лочехина чуть дальше от проезжей части, так как её нынешнее положение затрудняет проезд автотранспорта? Депутат предложила собрать подписи жильцов и от себя обещала взнуздать управляющую компанию.

Наталья Братина:

- Так же на приём обратились многодетные мамы, получившие земельные участки под индивидуальное жилищное строительство по ул. Цигломенская. По словам женщин, вот уже более 14 лет, как их семьи проживают при практически полном отсутствии инфраструктуры. Отсутствует водоснабжение, водоотведение, газ. Дорогу семьи подсыпают ежегодно своими силами, нет контейнерной площадки. Уже много лет семьи пытаются добиться своего права воспитывать детей в комфортных для проживания условиях. Но пока проблему решить не удаётся. Вопрос взят мною на контроль. Будем надеяться, что совместными усилиями нам удастся сдвинуть эту проблему с места раньше, чем вырастут дети в семьях.