Архангельские депутаты провели нулевые чтения бюджета будущего года

С презентацией об основных доходах и расходах городской казны на вчерашнем заседании перед депутатами выступил заместитель главы Архангельска по вопросам экономического развития и финансам Даниил Шапошников.



«Нулевые» чтения не предполагают конкретных цифр и конкретных адресов. Они выступают ознакомительным этапом, где обсуждаются показатели социально-экономического развития, основных направлениях бюджетной политики и подходах к планированию бюджета.



Так, доходы на 2025 год составляют 15,6 млрд рублей, а расходы – 16,4 млрд рублей. При этом около 60% расходов составляет социальная сфера. Основными направлениями, существенно влияющие на рост расходной части Даниил Вадимович назвал увеличение МРОТ, рост затрат на коммунальные платежи, а также необходимость строительства коммунальной сети для эксплуатации нового здания школы на 860 мест в округе Майская горка.



«Сам по себе бюджет сбалансирован и социально-ориентирован. Несмотря на все сложности, мы сохраняем все социальные обязательства, которые у нас есть. Среди них поддержка педагогов, семей ветеранов боевых действий, школьников и других социальных групп. Вместе с тем, мы увеличиваем поддержку молодых педагогов – их количество растёт и помимо действующих выплат, мы заключаем прямые целевые договоры», - рассказал Даниил Шапошников.



В бюджете на следующий год сохраняется инвестиционная часть. Среди наиболее крупных проектов это продолжение строительства новой дороги по улице Карпогорской и реконструкция площади профсоюзов.



Депутат гордумы Аркадий Пороховник поинтересовался – будут ли учтены в бюджете средства, необходимые на благоустройство набережной Северной Двины от Архангельского ЛВЗ до улицы Гагарина. Напомним, этот проект стал победителем конкурса «Комфортная городская среда».



«Архангелогородцы голосовали за этот проект, поэтому он обязательно будет реализован, и необходимые средства на это заложены. Возможно, что благоустройство пройдёт в несколько этапов, но первый начнётся уже в следующем году. Кроме того, у нас запланированы средства на такие конкурсные проекты как «Бюджет твоих возможностей» и «Комфортное Поморье», - ответил Даниил Шапошников.



Дефицит на 2025 год составляет 845 млн рублей, и он равняется 10% от собственных доходов Архангельска. По словам Даниила Шапошникова – это стандартная сумма, которая закладывается в городской бюджет. Но зачастую, по итогам года уменьшается в меньшую сторону.



«В условиях нынешнего рынка и внешних факторов бюджеты всех уровней видоизменяются, их планирование становится сложнее. По этим вопросам Архангельск хорошо справляется, и как мы видим – бюджет остаётся социально ориентированным», - подвёл итог заседания председатель постоянно комиссии по вопросам бюджета, финансов и налогов Сергей Чанчиков.



Первое чтение бюджета Архангельска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов состоится 4 декабря на очередной сессии Архангельской городской Думы.



