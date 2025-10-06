Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Ремонт путепровода в Приморском округе выходит на финишную прямую

Продолжается капремонт путепровода на первом километре трассы Исакогорка – Новодвинск – Холмогоры. Движение транспорта организовано по одной стороне, пока на другой активно ведутся работы по восстановлению и укреплению конструкции. Объект, протяженностью более 50 метров, уже готов на 65%. В перечень работ входит восстановление опорных элементов, пролетного строения и сопряжений мостовой конструкции.

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и народной программы «Единой России» до конца ноября в Приморском округе также планируется ввести в эксплуатацию два моста – через Лявлю и Ижму. Всего в этом году в Архангельской области в нормативное состояние будут приведены 10 мостов, что значительно улучшит транспортную доступность и безопасность в регионе.

06 октябрь 11:57 | : Политика / Экономика

Главные новости


Так будет кинофестиваль?!
Пожиная плоды. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (78)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20