Ремонт путепровода в Приморском округе выходит на финишную прямую

Продолжается капремонт путепровода на первом километре трассы Исакогорка – Новодвинск – Холмогоры. Движение транспорта организовано по одной стороне, пока на другой активно ведутся работы по восстановлению и укреплению конструкции. Объект, протяженностью более 50 метров, уже готов на 65%. В перечень работ входит восстановление опорных элементов, пролетного строения и сопряжений мостовой конструкции.



В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и народной программы «Единой России» до конца ноября в Приморском округе также планируется ввести в эксплуатацию два моста – через Лявлю и Ижму. Всего в этом году в Архангельской области в нормативное состояние будут приведены 10 мостов, что значительно улучшит транспортную доступность и безопасность в регионе.