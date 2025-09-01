Бойцы из Архангельской области благодарят земляков за помощь



На этой неделе в региональное отделение Народного фронта в Архангельской области пришли благодарности от бойцов с херсонского и донецкого направлений.



Вооеннослужащие разведывательного батальона говорят спасибо северянам за компактный квадрокоптер. Беспилотник позволит отслеживать вражеские дроны, а также проводить поисково-спасательные мероприятия по обнаружению боевых товарищей и предоставлению им оперативной помощи.



А боец с позывным «DOC» получил от представителей Народного фронта адресную весточку из Северодвинска. В этой посылке отец передал своему сыну особенный талисман, который будет охранять нашего земляка “за ленточкой”. Частичка дома, как будто увидел родных, всегда согревает душу и придаёт сил.