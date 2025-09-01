Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Бойцы из Архангельской области благодарят земляков за помощь


На этой неделе в региональное отделение Народного фронта в Архангельской области пришли благодарности от бойцов с херсонского и донецкого направлений.

Вооеннослужащие разведывательного батальона говорят спасибо северянам за компактный квадрокоптер. Беспилотник позволит отслеживать вражеские дроны, а также проводить поисково-спасательные мероприятия по обнаружению боевых товарищей и предоставлению им оперативной помощи.

А боец с позывным «DOC» получил от представителей Народного фронта адресную весточку из Северодвинска. В этой посылке отец передал своему сыну особенный талисман, который будет охранять нашего земляка “за ленточкой”. Частичка дома, как будто увидел родных, всегда согревает душу и придаёт сил.

  

11 октябрь 10:30 | : Политика

Главные новости


Марионетки. Политическая сатира
Мэрская доля. Вспоминая архангельских градоначальников

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (148)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20