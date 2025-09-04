Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Коряжме "Единая Россия" озаботилась безопасностью пешеходов

В Коряжме завершена модернизация пешеходного перехода на улице Дыбцына. Работы выполнены в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», а также Народной программы Единой России.

На объекте установлено дополнительное освещение, искусственные неровности, светофоры и проекционная разметка, что значительно повышает безопасность движения. Это продолжение системной работы: ранее в Коряжме модернизировали переход на пересечении пр. Ленина и ул. Космонавтов.

В текущем году обновление дорожной инфраструктуры охватывает 30 объектов в 9 муниципалитетах Поморья, выбранных по конкурсу Минтранса Архангельской области. Многие объекты уже введены в эксплуатацию, например, в Архангельске, Новодвинске, Няндоме, Котласе. Работы в поселке Октябрьский близки к завершению.

 

07 ноябрь 11:09 | : Политика

Главные новости


Сказ о том, как Ленина и Романов бракосочетались
Запрет князя Пожарского. Из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (89)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20