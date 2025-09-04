В Коряжме "Единая Россия" озаботилась безопасностью пешеходов

В Коряжме завершена модернизация пешеходного перехода на улице Дыбцына. Работы выполнены в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», а также Народной программы Единой России.

На объекте установлено дополнительное освещение, искусственные неровности, светофоры и проекционная разметка, что значительно повышает безопасность движения. Это продолжение системной работы: ранее в Коряжме модернизировали переход на пересечении пр. Ленина и ул. Космонавтов.

В текущем году обновление дорожной инфраструктуры охватывает 30 объектов в 9 муниципалитетах Поморья, выбранных по конкурсу Минтранса Архангельской области. Многие объекты уже введены в эксплуатацию, например, в Архангельске, Новодвинске, Няндоме, Котласе. Работы в поселке Октябрьский близки к завершению.