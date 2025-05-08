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"Единая Россия" серьезно взялась за дороги Архангельска

По поручению секретаря Архангельского регионального отделения «Единой России», губернатора области Александра Цыбульского на обновление дорожной инфраструктуры Архангельска направлено дополнительное финансирование в объеме 250 миллионов рублей.

Приоритет отдан участкам с высокой интенсивностью движения и значительным износом дорожного покрытия. В настоящее время проводятся работы по демонтажу старого покрытия на улице Гагарина (участок от Швейной фабрики до проспекта Дзержинского).

В рамках программы планируется отремонтировать 13 участков дорог общей площадью более 63 тысяч квадратных метров в срок до 1 сентября текущего года.

Депутат Архангельского областного Собрания депутатов Надежда Виноградова (фракция "Единая Россия") отметила: «Состояние дорог напрямую влияет на качество жизни. Дополнительное финансирование – важный шаг, но теперь ключевое – контроль за сроками и качеством работ. От этого зависит, получит ли город новые средства в будущем».

Реализация Народной программы "Единой России" является конкретным шагом на пути к улучшению транспортной инфраструктуры Архангельска и обеспечению безопасного и комфортного передвижения граждан.

11 июнь 12:13 | : Политика / Экономика

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