Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Ремонт дорог в Архангельске проходит по Народной программе "Единой России"

В  Архангельске продолжается активная работа по ремонту дорог в рамках реализации Народной программы партии "Единая Россия". Благодаря выделению дополнительного финансирования из областного бюджета в размере 250 млн рублей, проблемные участки дорог областного центра преображаются на глазах.

Практически завершено асфальтирование спусков к Набережной Северной Двины по улицам Воскресенской и Карла Либкнехта, обеспечивая комфорт и безопасность для пешеходов и автомобилистов.

Всего в этом году на выделенные средства проводится ремонт на 13 участках улично-дорожной сети Архангельска. На сегодняшний день уже завершены работы на Новгородском и Никольском проспектах, улицах Ильинской, Гагарина, Тимме и Куйбышева. Сейчас в активной фазе находится обновление участка проспекта Ломоносова, где дорожники устанавливают бортовой камень. В Театральном переулке завершен подъем колодцев, а в Банковском переулке подрядчик приступил к устройству покрытия из брусчатки.

В ближайшее время начнутся работы на улицах Краснофлотская, Шубина и Садовая, что позволит улучшить транспортную доступность и комфорт для жителей этих районов.

Обновление дорожной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений Народной программы "Единой России", направленной на повышение качества жизни граждан и создание комфортной городской среды. Партия "Единая Россия" продолжит работу по улучшению дорожной сети Архангельска и всего региона, обеспечивая безопасное и удобное передвижение для всех жителей. 

23 июль 15:53 | : Политика / Экономика

Главные новости


Мезенки
Не время отдыхать. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2025 (306)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (390)



Деньги


все материалы
«    Июль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20