Ремонт дорог в Архангельске проходит по Народной программе "Единой России"

В Архангельске продолжается активная работа по ремонту дорог в рамках реализации Народной программы партии "Единая Россия". Благодаря выделению дополнительного финансирования из областного бюджета в размере 250 млн рублей, проблемные участки дорог областного центра преображаются на глазах.



Практически завершено асфальтирование спусков к Набережной Северной Двины по улицам Воскресенской и Карла Либкнехта, обеспечивая комфорт и безопасность для пешеходов и автомобилистов.



Всего в этом году на выделенные средства проводится ремонт на 13 участках улично-дорожной сети Архангельска. На сегодняшний день уже завершены работы на Новгородском и Никольском проспектах, улицах Ильинской, Гагарина, Тимме и Куйбышева. Сейчас в активной фазе находится обновление участка проспекта Ломоносова, где дорожники устанавливают бортовой камень. В Театральном переулке завершен подъем колодцев, а в Банковском переулке подрядчик приступил к устройству покрытия из брусчатки.



В ближайшее время начнутся работы на улицах Краснофлотская, Шубина и Садовая, что позволит улучшить транспортную доступность и комфорт для жителей этих районов.



Обновление дорожной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений Народной программы "Единой России", направленной на повышение качества жизни граждан и создание комфортной городской среды. Партия "Единая Россия" продолжит работу по улучшению дорожной сети Архангельска и всего региона, обеспечивая безопасное и удобное передвижение для всех жителей.