В Поморье чиновники заплатили 140 бюджетных миллионов за школу под снос

Школу в посёлке Оксовский Плесецкого округа начали строить в январе 2023 года. Сумма контракта была 430 миллионов рублей, подрядчику заплатили из бюджета 140. За 9 месяцев, в нарушение сроков, возвели всего полтора этажа.



Но в марте 2024 года эксперты Народного фронта по сигналу жителей выехали на место и нашли нарушения в устройстве фундамента. Сваи просто висят в воздухе, а это – риск обрушения всей конструкции. И хотя построено лишь 1,5 этажа, сваи нагрузку уже не держат, а на кирпичных стенах пошли трещины.



Контракт с московским подрядчиком расторгли в октябре 2023 года, но недострой за 140 миллионов проверяют только сейчас и, скорее всего, отправят под снос, так что нужно строить новую школу.



Почему стройконтроль (который выполняло Главное управление капитального строительства Архангельской области) вовремя не выявил нарушения и почему бюджет должен платить за снос недостроя и заново за возведение новой школы? Народный фронт обратился в региональное УМВД и прокуратуру области.



Активисты настаивают на возбуждение уголовного дела против подрядчика. Их мотивация – «если бы мы не нашли брак, здание могло бы развалиться прямо во время занятий!».

Возникает вопрос – зачем так было спешить со строительством в ущерб безопасности? Ответ редакция нашла в словах министра регионального строительства Владимира Полежаева. Точнее, в первой его части - заезжие мастера дорого обходятся областному бюджету. Но никак не во второй:

- Конкурс выиграл подрядчик из Москвы. Сроки строительства очень сжатые, поэтому за объектом будет вестись тотальный контроль как со стороны министерства, так и на уровне Главного управления капитального строительства региона.