Народный фронт обнаружил в Няндоме непростой долгострой

Hа улице Нины Томиловой возводится современная школа № 2 на 320 учеников. Сдать объект должны были ещё в декабре 2024 года, но из-за перебоев с финансированием контракт продлили аж до октября 2026 года.

Всё это время дети Няндомы вынуждены ютиться по разным учреждениям. Младшие школьники обучаются в здании бывшего детского сада в том же районе, где строится новая школа. А остальные ребята, то есть все ученики с 5 по 11 класс, занимаются в отдалённом районе - в школе № 4, куда их отвозят на выделенных для этого автобусах.

Сегодня техническая готовность здания составляет лишь 86 процентов, идут внутренние отделочные работы. На стройке задействовано 63 человека: это и местные жители, и специалисты из соседних регионов. Общественники надеются, что школу сдадут раньше и учебный процесс начнется уже в сентябре, что снизит нагрузку на учителей других школ.

Народный фронт продолжит держать ситуацию на контроле по поручению президента России. Фронтовики уповают, что новая школа откроет двери не в октябре 2026 года, как заявлено в продлённом контракте, а к 1 сентября следующего года. На радость ребятам и педагогам учреждения! 

28 октябрь 17:10 | : Скандалы

Выборы в Коскошинском приходе. Из прошлого Поморья
Если в кранах нет воды... Депутаты АрхГорДумы за неделю

