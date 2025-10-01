Александр Цыбульский в Национальном рейтинге губернаторов

Опубликован Национальный рейтинг губернаторов за сентябрь-октябрь текущего года.

Политологи отмечают, что главным событием в этот период были губернаторские выборы, прошедшие в Единый День Голосования в 15 регионах. Впрочем, по их же мнению, конкурентными выборами там практически и не пахло, скорее, "переназначением в должности" или «легитимизацией из ранга ио».

В целом же устойчивость позиций того или иного главы региона эксперты склонные оценивать частотой встреч с первым лицом государства. Если, конечно, они не несут «воспитательного» характера.

Так же отмечается новый политический тренд – включение глав столиц в состав региональных правительств. Грозит ли это градоначальнику Архангельска Дмитрию Мореву, только вчера сохранившему за собой этот пост еще на 5 лет, покажет время.

Итак…

Первые три места заняли: Сергей Собянин (Москва), Рустам Минниханов (Татарстан), Александр Беглов (Санкт-Петербург).

Последние три: Андрей Клычков (Орловская область), Владислав Ховалыг (Тыва), Валентин Коновалов (Хакасия).

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский занимает 41-е место. Результат сентябрьских выборов – 67,32% голосов