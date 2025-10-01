Архангелогородцы прибыли на Всемирный русский народный собор

В Москве состоялся XXVII Всемирный русский народный собор «К 80-летию Победы. Защитники Отечества: военный и духовный подвиг».

Архангельскую область представил секретарь Архангельского епархиального управления протоиерей Валерий Суворов, заместитель председателя Общественного совета при УМВД России по Архангельской области, член Общественной палаты региона. Также область представили сопредседатель регионального отделения ВРНС Сергей Быков, заместитель главы Новодвинска, Наталья Кованина, начальник управления по реализации национальной политики и развитию институтов гражданского общества департамента по внутренней политике и местному самоуправлению администрации губернатора Архангельской области и правительства Архангельской области и протоиерей Владимир Новиков, благочинный Приморского округа, древлехранитель Архангельской епархии.

С приветственным словом к участникам XXVII Всемирного русского народного собора лично обратился президент России Владимир Путин.

«Считаю тему нынешней встречи «К 80-летию Победы. Защитники Отечества: военный и духовный подвиг» исключительно актуальной и важной, – сказал президент. – Мы гордимся мужеством отцов, дедов и прадедов, которые в годы тяжелейших испытаний показали пример сплоченности и самоотверженности, отстояли свободу и суверенитет Отчизны. Сохранение памяти об их стойкости и свершениях имеет для нас, для будущего России непреходящее моральное, общественное, государственное значение. Дает нашему народу новые силы, закаляет его дух и характер. Вдохновляет сегодняшнее поколение воинов, которые берегут безопасность наших граждан, сражаются с неонацистами, освобождают исторические российские территории».

Программа собора включала десять секционных заседаний:

1. Защитники Отечества – защитники традиций;

2. Дипломатия и право на защите русского Православия;

3. Семья и народосбережение;

4. Экономика и искусственный интеллект;

5. Просвещение, образование и воспитание;

6. Народ и армия едины;

7. Миграционные проблемы и пути их решения;

8. Благотворительность;

9. Молодёжная политика;

10. Литература и традиция.

Приветствуя и одновременно благословляя участников Собора, Святейший Патриарх Кирилл сказал: «…Когда зло отнимает жизни людей, когда враг угрожает жизни старых и малых, женщин и детей, тогда именно бездействие недопустимо. В таком случае именно непротивление злу является пособничеством убийству. Тот же, кто встает на защиту Отечества, сохраняя жизни слабых и беззащитных, — именно тот и исполняет заповедь "Не убий!"».

Работу секции «Защитники отечества - защитники традиций» открыл заместитель Главы Всемирного русского собора митрополит Воскресенский Григорий. Владыка напомнил, что 2025 год объявлен Президентом России Годом защитника Отечества в ознаменование 80-летия героической Победы нашего народа в Великой Отечественной войне.

Всемирный русский народный собор, Церковь, государственные и общественные организации провели огромное число памятных патриотических организаций — от лекций, форумов и конференций до спортивных соревнований и открытия памятников. Были реализованы многие значимые инициативы по увековечиванию подвига народа и сохранению исторической памяти. Владыка выразил уверенность, что грядущие соборные мероприятия сегодняшнего и завтрашнего дня должны обобщить этот опыт. Существенную часть доклада митрополит Григорий посвятил роли Русской Православной Церкви в сохранении традиций.