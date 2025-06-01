Александр Цыбульский занял 41 место в Национальном рейтинге губернаторов

Опубликован новый Национальный рейтинг губернаторов РФ (май-июнь 2025 г.).

По мнению ведущих экспертов, предвыборная кампания уже началась. Осенью в 21 регионе пойдут выборы глав исполнительной власти. Во всех случаях действующие главы рассчитывают сохранить посты, но добиться этого нужно без злоупотребления административным ресурсом и скандалов. Для федерального центра важно, чтобы власть в регионах была устойчивой, протестные настроения — минимальными. Это позволит уверенно подойти к ответственной федеральной парламентской кампании – 2026.

В предвыборной повестке губернаторов в приоритете остаются социально-экономические вопросы с акцентом на локальные события (в каждом регионе – свои), уровень жизни граждан, реализация проектов развития регионов с видимым результатом, поддержка участников СВО и их семей.

Итак…

Первые три места занимают: Рустам Минниханов (Татарстан), Сергей Собянин (Москва), Александр Беглов (Санкт-Петербург).

Последние три: Валентин Коновалов (Хакасия), Сергей Меликов (Дагестан), Владислав Ховалыг (Тыва).

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский занимает 41-е место.