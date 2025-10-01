На страже огненной стихии: как в Архангельске развивалось противопожарное водоснабжение

Пожарное водоснабжение — это комплекс мер, обеспечивающих подачу воды для тушения огня. Его история в России исчисляется веками, и портовый Архангельск, с его плотной деревянной застройкой, всегда остро нуждался в эффективной защите от пожаров. В совместном с РВК-Архангельск спецпроекте #АрхангельскВодоканалЖизнь мы проследим, как город на Северной Двине прошел путь от примитивных колодцев до современной централизованной системы.

Начало пути: первые шаги в борьбе с огнем

Как и многие города, Архангельск изначально полагался на естественные источники воды. Для тушения пожаров использовались вода из рек, ручьев и выкопанные колодцы. Учитывая, что город веками застраивался в основном деревом, риск крупных пожаров был колоссальным.

Исторические аналогии показывают, как могло быть организовано водоснабжение в тот период. «Старинные самотечные водопроводы с деревянными трубами, найденные в Великом Новгороде и других древнерусских городах, — пример первых инженерных решений, — отмечают историки. — Для управления потоком воды уже тогда использовались деревянные задвижки — прародители современной арматуры».

Имперский период: от указа Петра до первых водопроводов

Масштабное развитие водопроводных систем в России часто связывают с Петром I и его указами для Санкт-Петербурга, но Архангельск, как перифирийный город, испытывал проблемы с пожарным водоснабжением. Отсутствие близких источников воды могло привести к катастрофе, подобной пожару на Васильевском острове в 1723 году.

К XIX веку, когда централизованное водоснабжение появилось в Москве и других крупных городах, Архангельск все еще зависел от локальных решений: сеть колодцев, прудов и естественных протоков, которые в случае пожара становились единственным источником воды для формирования живых цепочек с ведрами и первых ручных насосов.

Прорыв и стандартизация: эпоха Зимина и ее влияние на Север

Ключевой фигурой в истории противопожарного водоснабжения России стал инженер Николай Петрович Зимин. Именно он в конце XIX века изобрел и внедрил систему противопожарного водопровода, вычислив необходимые размеры труб, разработав типы задвижек, пожарных кранов и изобретя пожарный гидрант.

Его проекты, реализованные в Царицыне, Рыбинске и Тобольске, задали новый стандарт для всей страны. Именно в эту эпоху в Архангельске произошел настоящий прорыв. 24 июня 1903 года городской водопровод был официально принят в эксплуатацию. На момент запуска его длина составляла 4998 саженей (около 10 км), а для борьбы с огнем была установлена 101 точка забора воды: 79 пожарных и 29 створных кранов. Это стало отправной точкой для создания в городе полноценной системы противопожарного водоснабжения.

XX век: от восстановления к индустриализации

Революция и Гражданская война, как и по всей стране, затормозили развитие инфраструктуры Архангельска. Однако уже в 1920-е годы началось восстановление и создание новых систем.

«С 1930-х годов по всей стране строились инженерные водопроводные сети, — комментируют в РВК-Архангельск. — Это была эпоха, когда водоснабжение стало неотъемлемым пунктом генплана развития для любого советского города, включая наш. На смену самотечным сетям пришли напорные водопроводы, появились новые виды арматуры».

Именно в послевоенные, 1950-е годы, в период массовой застройки, в Архангельске, как и по всей стране, велась масштабная прокладка водопроводов. А с 1960-х началось использование новой спецтехники, строительство железобетонных водоводов и формирование структур, подобных «Водоканалу» — комплексных эксплуатационных организаций.

Наследие прошлого для надежности будущего

От скромных 108 кранов в 1903 году система выросла до мощной инфраструктуры. Сегодня на балансе РВК-Архангельск находится 1 473 пожарных гидранта. Противопожарная функция является одной из ключевых для современной инфраструктуры компании, а работа с гидрантами носит приоритетный характер.

«Для нас содержание пожарных гидрантов в исправном состоянии — задача первостепенной важности, ведь в случае пожара от их правильной работы зависят жизни людей, — подчеркивают в РВК-Архангельск. — Мы проводим плановые обследования каждого гидранта дважды в год, до наступления пожароопасного сезона. Это позволяет вовремя устранить неполадки, чтобы пожарные расчеты могли беспроблемно подключить оборудование в любой момент».

«История пожарного водоснабжения — это наглядный урок того, как развитие инженерной мысли и коммунальной инфраструктуры напрямую влияет на безопасность города, — добавляют в компании. — От примитивных колодцев до сложных систем с тысячами гидрантов — этот путь обеспечил надежную защиту от одного из самых разрушительных бедствий. Сегодня наши специалисты продолжают эту работу, поддерживая и модернизируя систему, чтобы Архангельск был защищен».