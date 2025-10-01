Как царь Пётр лодьи да кочи северянам запрещал

В 2025 году минуло триста лет со дня смерти Петра Первого. Великим нарекли его восторженные потомки. Имел он и другие «звания». Так, в одной их народных легенд, сформировавшейся в начале XVIII века на Русском Севере, царь признавался Антихристом.

Помимо религиозных причин для этого поименования у жителей севера Российского царства имелись и социально-экономические. Прорубив «окно» в Европу, «захлопнул» царь первое окошко в Архангельске; использовав Поморье, приступил к его «удушению», издав указ, обязывающий купцов две трети своих товаров привозить в Петербург и только одну треть в Архангельск, затем не больше того, сколько требуется местному населению. И, наконец, в 1724 запретил иностранным кораблям заходить в Архангельский порт.

Были и другие причины для нелюбви к царю-императору у северян. Об одной из них напоминает хранящийся в Государственном архиве Архангельской области подлинник Именного указа царя Петра I Архангелогородскому вице-губернатору П.Е. Лодыженскому о запрете промышленникам ходить в море на лодьях и кочах, изданный в Санкт-Петербурге 28 декабря 1715 года. Публикуется в начальной редакции (убраны лишь символы дореформенной кириллицы):

«Господин вице губернатор

По получении сего указу обявите всем промышленикам которые ходят на море для промыслов своих на лодьях и на качах дабы они вместо тех судов делали морские суды галиоты гукары каты флейты, кто из них какие хочет. И для того [пока они новыми морскими судами исправятца] даетца им сроку на старых ходить толко два года а по нужде три года, а по прошествии того сроку чтоб конечно старые все перевесть и для того ныне вновь качей и лодей делать не вели под штрафом: взять оное судно в рублях того вдвое денег во што оное стало.

Из Санкптитербурха в 28 день декабря 1715».

Популярное крылатое выражение, приписываемое нескольким русским писателям XIX столетия, гласит: «Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения». Так было и в петровские времена. Не жаловали иноземные «новоманерные» суда северные промышленники, строились по-прежнему кочи и лодьи на народных верфях. И в море ходили.

В 1719 году издан ещё один царский указ, за нарушения которого суда надлежало изрубить, а их владельцев сослать на каторгу.

Только вот огромен Север, поди уследи за каждой верфью и многочисленными судами на дальних промыслах. Возможно, осознав бесполезность запрета, после смерти императора, в 1749 году Сенат своим указом вновь разрешил жителям Поморья строить «староманерные суда».

Впрочем, петровские запретные указы были нарушены официальными лицами ранее, когда для Двинско-Обского отряда Великой Северной экспедиции понадобились пригодные для плавания во льдах суда. Подрядчиков Архангельское Адмиралтейство отыскало в октябре 1733 году в низовье Пинеги в Кузонемском стане.

Под руководством местных крестьян Федора и Тимофея Кармакуловых были построены кочи «Экспедицион» и «Обь». Их длина — 19,5 м., ширина — 7,5 м., глубина от киля до палубы — чуть более 2 метров. В мае 1734 года они спущены на воду и направились в Архангельск. В середине июня вышли в море для выполнения экспедиционных исследований.

Не сработал именной указ 1715 года. Кстати, к нему имелся любопытный постскриптум:

«PS: Слышали мы что есть у города Архангелского белой медвед и ежели он жив, то ево пришлите ныне сюды и к тому велите будущею весною наГрудланте [или инде где их ловят] купить еще медведя два». Далее сделана помета: «Получен у города чрез усолца Андрея Бобровского іо генваря 1716 года».

Может, ради белого «медведа» затевался этот документ?

***

На фото — гравюра из раздела «О судах Московитов» книги Н. Витсена «Старинное и современное судостроение и судовождение», изданной в Амстердаме в 1690 году. Под литерой A показано, как русские на лодьях в штиль или при ветре идут на вёслах. Под литерой В изображена лодья величиной в 30 или 35 ласт, каковые ходят от Архангельска в Лапландию, как с товарами, так и с рыбой. Под литерой С — судно, называемое Kootsia [коч]. При этом следует учесть, что сам Николас Витсен побывал в Московии один раз в 1664-1665 годах. Разумеется, нарисованные на гравюре суда он не видел. Гравюра создана по описаниям свидетелей. И потому…

Александр Чашев