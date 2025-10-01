Как не усугубить ОРВИ: пять типичных ошибок и как их избежать

Сезон ОРВИ и гриппа входит в активную фазу: по данным Роспотребнадзора, еженедельная заболеваемость гриппом возросла шестикратно. На этом фоне особенно важно понимать, какие действия ускоряют выздоровление и снижают риск осложнений. Поясняет главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, профессор Андрей Продеус.

Нельзя игнорировать симптомы и продолжать обычный ритм

Состояние, при котором повышается температура, появляется слабость, ломота и насморк — сигнал, что организм борется с вирусом. Продолжение активной деятельности в этот момент повышает вероятность осложнений и создаёт риск заражения окружающих. Закрытые помещения и близкий контакт людей ускоряют распространение инфекции.

Что делать:

остаться дома в первые несколько суток заболевания, ограничить контакты с другими людьми и наблюдать за самочувствием.

Нельзя ограничиваться средствами, которые снимают симптомы

Симптоматические препараты улучшают самочувствие, но не влияют на вирус. Продеус уточняет: симптомы гриппа и ОРВИ схожи, поэтому ключевую роль играет не уточнение вида вируса, а своевременное начало терапии прямого действия.

Противовирусные препараты широкого спектра действия блокируют попадание вируса в клетки. К препаратам с подобным механизмом действия относятся ингибиторы фузии, в том числе умифеновир (Арбидол).

В обновлённых рекомендациях Минздрава (август 2025 года) умифеновир включён в первую линию терапии ОРВИ, сообщает aif.ru.

Что делать:

при первых признаках ОРВИ начинать лечебную схему противовирусным средством по назначению врача, а не ограничиваться «облегчающими» средствами.

Нельзя прерывать противовирусную терапию после улучшения

Многие прекращают приём противовирусных препаратов, когда температура снижается. Однако вирус сохраняет активность до шести дней. Если остановить лечение слишком рано, инфекция может вновь активироваться и вызвать осложнения.

Продеус подчёркивает: препараты прямого действия, такие как Арбидол, должны приниматься весь период болезни — до полного завершения курса. В ряде ситуаций врач назначает профилактический приём членам семьи заболевшего, чтобы разорвать цепочку распространения вируса.

Что делать:

принимать противовирусные средства строго по схеме, не сокращая продолжительность курса.

Нельзя использовать антибиотики без назначения врача

Антибиотики не воздействуют на вирусы. Их приём «на всякий случай» не ускоряет выздоровление и создаёт риск устойчивости бактерий к лечению в дальнейшем. Это опасная стратегия, которая приводит к снижению эффективности антибиотиков на уровне популяции.

Что делать:

антибиотики применять только при подтверждённых бактериальных осложнениях и только по назначению врача.

Нельзя недооценивать профилактику

Простые привычки серьёзно сокращают вероятность заражения: регулярное мытьё рук, проветривание помещений, отказ от касания лица немытыми руками, полноценный сон и умеренная физическая активность.

Дополнительная защита — вакцинация от гриппа: она снижает риск тяжёлого течения болезни и осложнений. Лучшего эффекта можно достичь, сочетая прививку и противовирусную терапию при первых симптомах.

Что делать:

соблюдать базовые меры профилактики ежедневно, а не только в период ухудшения эпидситуации.