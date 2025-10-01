Как не усугубить ОРВИ: пять типичных ошибок и как их избежать

Сезон ОРВИ и гриппа входит в активную фазу: по данным Роспотребнадзора, еженедельная заболеваемость гриппом возросла шестикратно. На этом фоне особенно важно понимать, какие действия ускоряют выздоровление и снижают риск осложнений. Поясняет главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, профессор Андрей Продеус.
Состояние, при котором повышается температура, появляется слабость, ломота и насморк — сигнал, что организм борется с вирусом. Продолжение активной деятельности в этот момент повышает вероятность осложнений и создаёт риск заражения окружающих. Закрытые помещения и близкий контакт людей ускоряют распространение инфекции.
Что делать:
остаться дома в первые несколько суток заболевания, ограничить контакты с другими людьми и наблюдать за самочувствием.
Симптоматические препараты улучшают самочувствие, но не влияют на вирус. Продеус уточняет: симптомы гриппа и ОРВИ схожи, поэтому ключевую роль играет не уточнение вида вируса, а своевременное начало терапии прямого действия.
Противовирусные препараты широкого спектра действия блокируют попадание вируса в клетки. К препаратам с подобным механизмом действия относятся ингибиторы фузии, в том числе умифеновир (Арбидол).
В обновлённых рекомендациях Минздрава (август 2025 года) умифеновир включён в первую линию терапии ОРВИ, сообщает aif.ru.
Что делать:
при первых признаках ОРВИ начинать лечебную схему противовирусным средством по назначению врача, а не ограничиваться «облегчающими» средствами.
Многие прекращают приём противовирусных препаратов, когда температура снижается. Однако вирус сохраняет активность до шести дней. Если остановить лечение слишком рано, инфекция может вновь активироваться и вызвать осложнения.
Продеус подчёркивает: препараты прямого действия, такие как Арбидол, должны приниматься весь период болезни — до полного завершения курса. В ряде ситуаций врач назначает профилактический приём членам семьи заболевшего, чтобы разорвать цепочку распространения вируса.
Что делать:
принимать противовирусные средства строго по схеме, не сокращая продолжительность курса.
Антибиотики не воздействуют на вирусы. Их приём «на всякий случай» не ускоряет выздоровление и создаёт риск устойчивости бактерий к лечению в дальнейшем. Это опасная стратегия, которая приводит к снижению эффективности антибиотиков на уровне популяции.
Что делать:
антибиотики применять только при подтверждённых бактериальных осложнениях и только по назначению врача.
Простые привычки серьёзно сокращают вероятность заражения: регулярное мытьё рук, проветривание помещений, отказ от касания лица немытыми руками, полноценный сон и умеренная физическая активность.
Дополнительная защита — вакцинация от гриппа: она снижает риск тяжёлого течения болезни и осложнений. Лучшего эффекта можно достичь, сочетая прививку и противовирусную терапию при первых симптомах.
Что делать:
соблюдать базовые меры профилактики ежедневно, а не только в период ухудшения эпидситуации.