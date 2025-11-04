Голод. Из прошлого Поморья

В 1921-1923 годах 35 губерний Российской республики (с 30 декабря 1922 — СССР) охватил голод. Наиболее пострадали регионы Южного Урала и Поволжья. Декретом ВЦИК Советов от 18 июня 1921 года образована Центральная комиссия помощи голодающим (ЦК Помгол) как организация с чрезвычайными полномочиями в области снабжения и распределения продовольствия. В качестве меры помощи применялась конфискация имущества религиозных организаций. Принималась помощь продовольствием от капиталистических стран. Одной из форм помощи были и коммунистические субботники.

Именно так («Коммунистические субботники 1919-1921 гг.») называется сборник материалов и документов, опубликованный в Архангельске в 1950 году. Выдержка из него:

«1921 г. октября 13. — ОБЪЯВЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СУББОТНИКА В СЕЛЕ ЕМЕЦКЕ, ЕМЕЦКОГО УЕЗДА, В ПОМОЩЬ ГОЛОДАЮЩИМ ПОВОЛЖЬЯ

Всем заведывающим отделами Уисполкома, военкомата и других учреждений, находящихся в селе Емецке. 16 сего октября назначен всероссийский субботник помощи голодающим. В селе Емецке этот субботник назначается того же числа с 10 до 2-х часов дня. А потому все члены профсоюзов, члены РКП, РКСМ, военные и работники милиции обязаны к означенному времени прибыть на субботник без опоздания. Сборный пункт около дома № 12 комхоза. Все заведывающие отделами и учреждениями под личную ответственность обязываются немедленно объявить под расписку всем сотрудникам. Все учреждения, имеющие в своем распоряжении пилы, топоры, колуны, обязуются к 9 часам 16 октября представить в комхоз».

В чём заключалось оказанная пилами, топорами и колунами поддержка голодающих Поволжья в объявлении не пояснялось.

***

Многим поколениям жителей северных «худых» земель, отнесенных в XX веке к «зоне рискованного земледелия», довелось испытать вызванное нехваткой продовольствия и приводящее к массовой гибели населения бедствие. О нём напоминают сохранившиеся в архивных и прочих документах записи.

В 1676 году на Север из Москвы прибыл стольник Афанасий Денисович Фонвисин — прадед родившегося в 1745 году литератора, автора комедии «Недоросль» Дениса Ивановича Фонвизина. Цель визита – руководство переписью населения. В 1678 году её результаты отражены в переписных книгах, хранящихся ныне в фондах Российского государственного архива древних актов (РГАДА). Афанасий Фонвисин и подьячий Федор Замятин описывали Двинской уезд. Результаты переписи на холмогорских землях приведены в деле «Холмогорские посады по переписной книге стольника Афанасия Денисовича Фонвисина да подьячего Федора Замятина. 1676—1678 гг».

Пример записи по Койдокурской волости (л.271 об.): «Двор пуст Вахрушки Ларионова; он з братом Гришкою да з детми збрели в верховские городы от хлебной скудости».

В те же годы в Ухтостровской волости в 69-ти дворах проживали крестьяне, а 29 дворов было пустых. О них сказано: «А по скаске той волости крестьян, которые крестьяня, покиня дворы и пашню разбрелись».

В Ступинской волости при 53 жилых крестьянских дворах 33 двора «пустые». Запись об одном из них (л.600 об.): «Двор пуст Ивашка Иванова; он збрел в Сибирские городы».

В Меландове при 18 жилых дворах 11 пустых. В Зачачье 28 пустых при 63 жилых. Запись по одному из них (л.617 об.): «Двор пуст Ермолки Яковлева; он сшел от хлебной скудости; деревнею ево нихто не владеет».

В конце XVIII века проведено первое Статистическое Описание крестьянских хозяйств Архангельской губернии по состоянию на 1785 года. В числе многих ежегодных показателей по волостям учитывался следующий: «Число дворов, необеспеченных собственным хлебом». В Средь-Мехренской волости из переписанных 57 таких было 50. В Селецкой 100 из 138. В Зачачьевской 140 из 196. В Звозско-Ныкольской 82 из 93. В селе Емецком 279 из 279!

О неурожайных годах узнаём из сохранившейся рукописи крестьян Заборских из села (ныне — деревня) Зачачье. С начала XIX века несколько поколений Заборских вели дневник. О погоде, урожаях, паводках, событиях местного и российского масштаба говорится в рукописи вроде бы обыденным, простым, т.н. «народным» языком, возможно, именно потому воспринимается написанное сердцем. История вдруг предстаёт «человеческой». Далее приведены некоторые выдержки из рукописи по «теме» поста.

Из дневника крестьян Заборских. Запись за 1822 год: «Морозом хлеб побило, семян от этого году нету, брали в магазеях своих. Сено гнилое тяжело и скоту, пало его очень много от худого корму. В магазею, которая была у Никольской церкви, с урожайных лет крестьяне ссыпали запасные семена с хороших лет. Зима холодная».

Из дневника крестьян Заборских. Запись за 1856 год: «Лето сырое, страда дождливая и продолжалась до Покрова. Хлеб повредило сильно морозом, урожай был плохой. Семен к будущему году из урожая не будет, народу придется брать в магазеи из збору прошлых хороших лет. Зима холодная».

Из дневника крестьян Заборских. Запись за 1857 год: «Весна сырая и холодная, сев начат 21 мая. Лето холодное, неплодородное; страда неприятная. Хлеб опять и сей год повредило морозом. Сено чорное, затхлое, жали в рукавицах. 7—8 сентября нанесло снегу, суслоны возили — вырывали из снегу. Хлеб морозобитный пекут на противнях и мешают белый мох. В народе голод, также и скоту, котораго много пало и убили. Год тяжелый, картошка плохая — убило в цвету».

Из дневника крестьян Заборских. Запись за 1865 год: «С 8 августа пали морозы, хлеб убило повсеместно — и пекли на железных сковородах, но многие ели белой мох, сушили и мололи из земли корни. Страда дождливая, холодная; урожай сильно плохой. Народ зело печален находился, в большом бедствии. Осень холодная и ненастная. Зима бурная, но нехолодная. Картошку убило, сняли очень мало. Сена того все-таки поставили — хотя чорное, но не гнилое. Скота из-за голоду пришлось поесть».

Из дневника крестьян Заборских. Запись Николая Ивановича за 1918 год: «Сев поздний. Рожь вытопило, а летом на 29 июня был мороз: мерзла вода на улице, и был лед на колосу хлеба много ночей. И хлеб был морозобитный, очень горький и черный, пекли в формах».

Если в 1921 году пытались поддержать голодающих Поволжья северяне, через два года помощь требовалась им. Из госинформсводки информотдела ГПУ № 28 (557) за 3 и 4 февраля 1923 г. (Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 4-х т. Т. 2. 1923—1929 гг. — М.: РОССПЭН, 2000): «В Емецком у. население вследствие голода настроено контрреволюционно. В этой волости не исключена возможность восстания против соввласти».

Из дневника крестьян Заборских. Запись Николая Ивановича за 1932 год: «Первый год в колхозе. Урожай сей год плохой. Ржи совсем не было, живем старым хлебом. Уродилось всего 14 пудов ячменя и ржи. Хорошо, что есть картошка и старый хлеб».

Спецсообщение Секретно-политического отдела ОГПУ СССР «О продзатруднениях в Емецком районе Северного края» по данным на 2 февраля 1933 г. 9 февраля 1933 г. (ЦА ФСБ России. Ф. 2. Оп. 11. Д. 1310. Л. 62— 63. Подлинник. Голод в СССР. Июль 1932 — июль 1933): «9 февраля 1933 г. Совершенно секретно. В некоторых сельсоветах Емецкого р. (Селецкий, Средне-Мехренский и др.) отмечаются факты острых продзатруднений среди колхозников и единоличников. В Селецком сельсовете из 387 крестьянских хозяйств (в т.ч. 340 хозяйств состоят в промколхозе), по данным на 1 января с.г., совершенно не имеют хлеба и питаются картофелем и суррогатами 50 хозяйств, 120 хозяйств также на грани аналогичного положения. В целом ряде хозяйств Селецкого сельсовета на почве недоедания зафиксированы случаи опухания. В хозяйстве бедняка-единоличника Попова Ивана на почве голода опухли дети. Сам Попов занят на лесозаготовках, дома семья 11 чел., трудоспособен из которых только один. За неимением в сельсовете продфондов помощь голодающим не оказывается. Райком ВКП(б), будучи осведомлен о п род затруднениях в населенных пунктах, необходимых мер не предпринимал. О положении в районе информированы краевые организации.

Начальник СПО ОГПУ Г. Молчанов

Начальник 2 отд. СПО ОГПУ Люшков»

Из дневника крестьян Заборских. Запись Николая Ивановича за 1943 год: «В городи голод - и променивают они кое-что: мыло, 400 гр. кусок, мы платили 8 килограмм картошки, керосину давали две литры на пуд картошки. Мы достали мужского и женского белья, потому что мужчин в народе много убитых - и семейные, голодные, в городи променивали все, что можно. Народу эту зиму там мерло очень много, так что клали на кладбище кострами 32 тела, от истощения».

Работал в войну ленд-лиз. Ломились от продовольствия склады Архангельска. Умирали от голода северяне.

***

Философу эпохи Просвещения Клоду Адриану Гельвецию (1715-1771) принадлежат слова: «Часто жертвуют величайшими радостями жизни, чтобы гордиться тем, что они принесены в жертву».

...Гордимся.

Александр Чашев

(иллюстрация к повести Леонида Андреева «Царь-голод»)