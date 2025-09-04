Почему Морев? Ответ очевиден

Неделю назад Архангельску выбрали градоначальника.

Именно так… «выбрали», депутаты Архангельской городской Думы рассмотрели две предложенные им кандидатуры и их программы. Наиболее внятной и выполнимой народные избранники посчитали программу развития от действующего главы города Дмитрия Морева.

Что было предсказуемо. Давайте будем честны – участие в конкурсе директора МУП «Горсвет» Александра Гурьева было, скорее, необходимой формальностью. Оба участника – члены одной партии («Единая Россия»). То есть исповедуют одну идеологию, одни хозяйственные принципы, разница в нюансах.

И партийный руководитель у них один – действующий глава региона Александр Цыбульский. А он указал именно на Морева… у Гурьева ещё всё впереди. Если губернатор указывает на кандидатуру мэра, значит, берёт на себя ответственность за его деяния, а главный город Поморья может рассчитывать на внимание от правительства области и помощь со стороны регионального бюджета. А ведь так не всегда было, о чём ниже.

Ожидаемо в соцсетях раздаются возгласы недовольных – почему нам не доверяют выбрать себе мэра по душе?! Да потому что «по душе» - это почти стопроцентно популист. Что уже было в истории Архангельска, весело, драйвово, но уж больно ненадёжно.

К тому же антагонист действующей городской власти может появиться только от оппозиционных парламентских партий (время самовыдвиженцев на этом уровне прошло, претензии к законодателям более высокого уровня). Но ни одна из них не выдвинула из своих рядов достойного стать во главе города. Из скромности, не иначе…

Собственно, прямые выборы мэра просуществовали не так долго – 19 лет. За это время мы видели четырёх таких… и что?

Павел Балакшин был в контрах с губернатором Ефремовым (считал, что тот интригами сел в его кресло) и параллельно отдавал самые вкусные объекты городской недвижимости в управление целлюлозному олигарху Крупчаку, давно затерявшемуся где-то в зарубежье. Он же чуть не заморозил город в лютую зиму конца 90-х.

Олег Нилов защищал интересы исключительно выдвинувшего его СЦБК (что, к слову, в дальнейшем не спасло предприятие от банкротства), и оставил о себе память как могильщик трамвая и троллейбуса.

Пришедший на волне протестного голосования Александр Донской вёл себя как сульфатовский пацан, «прославил» Архангельск «цыганским геноцидом», и «по доброте душевной» одаривал своих дружков земельными участками практически без конкурсов – «что построят, то и хорошо». Его теперешний международный бизнес наводит на мысли, что то «благодетельствование» было отнюдь не безвозмездным.

Самым внятным и последовательным мэром стал Виктор Павленко, недаром избирался два раза. С одним серьёзным «но» - он почти постоянно находился в противостоянии с губернаторами, сначала с Михальчуком, потом с Орловым. Надо сказать, по делу, требовал средства на исполнение Архангельском функций областного центра, а то по внешнему облику и не подумаешь, что столица. Чего-то он добивался… но в тех информационных войнах наш город представал перед страной и миром в совсем неприглядном виде (вспомните фотографии московского блогера, ныне иноагента).

А теперь вспомним назначенцев.

Самый известный – ещё дореволюционный Яков Лейцингер. В начале ХХ века он смог удвоить городские доходы, проложить водопровод, запустить первый автобусный маршрут, основать пожарную службу, построить несколько школ, амбулаторию, начать строительство городской электростанции. В 2024 году ему поставлен памятник как примеру служения городу и его жителям, человеку на своё месте.

В советское время председателей горисполкомов (нынешних мэров) благословляла партия, выборы в той системе имели чисто декоративный характер. Но до сих пор старожилы вспоминают фамилии Алабышев, Пушкин (не поэт), Потёмкин (не князь), при этих людях город худо-бедно развивался. И уходили такие не в небытие, а на повышение или почётную пенсию.

В новейшей истории города есть предыдущий назначенец на этот пост – Игорь Годзиш. Да, к нему есть достаточно претензий, он не совсем соответствовал занимаемой должности, будучи чистым технарём, а не управленцем. Но не будем забывать, что в градоначальники его отправил Игорь Орлов, так себе губернатор, сам управлявший регионом как большим заводом, а это совсем другой организм.

Не скрою, пишу эти строки с болью, ибо для вольного журналиста любые прямые выборы есть дополнительный заработок. Но деньги разойдутся за месяц-два, если не быстрее, а с ЭТИМ (что выбрали) придётся жить целых пять лет.

Понятно, что городским депутатам было бы морально трудно «прокатить» городского главу, хотя на другой чаще весов стоял их сосед по законодательному столу (вспомните фотографии с сессий).

Однако есть и объективный момент – программа развития Архангельска на ближайшие 5 лет от Морева. Подробная и доказательная – каждый её пункт подтверждён выкладками и расчётами. Да, её писал целый коллектив… но иначе для чего нужна команда, соратники?

Главным же аргументом в пользу нового-старого градоначальника я вижу такую связку: Путин-Цыбульский-Морев. То есть, первое лицо государства доверяет первому лицу региона, а он, в свою очередь, доверяет первому лицу города. Соответственно, по той же схеме они отвечают за содеянное перед своим поручителем, и это, согласитесь, посерьёзней, чем перед абстрактным избирателем.

P.S. Из доклада «О программе развития Архангельска» Д. Морева:

- Я родился, вырос и живу в этом городе. Здесь моя семья, мои корни. В 2020 году, став кандидатом на должность главы города, я уже представлял программу развития Архангельска. Тогда я получил поддержку, и вместе с вами мы реализовали сотни проектов, которые сделали жизнь архангелогородцев лучше. Да, время вносило свои коррективы, но, оглядываясь назад, я уверен — город сделал серьёзный рывок, а большая часть намеченных целей достигнута. Главный вывод за эти годы: глава города должен мыслить шире, чем рамки муниципального бюджета.

Леонид Черток