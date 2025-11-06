Вверх
Испытание на прочность: история и будущее Центральных очистных сооружений канализации Архангельска

В совместном с РВК-Архангельск спецпроекте #АрхангельскВодоканалЖизнь рассказываем о сложном пути центральных очистных сооружений канализации — от амбициозного проекта СЦБК до масштабной реконструкции в рамках концессии города и РВК-Архангельск.

История центральных очистных сооружений канализации Архангельска — это зеркало экономических преобразований и экологических вызовов, стоявших перед городом последние десятилетия. Монументальный инженерный объект, от которого зависит экологическая безопасность сотен тысяч человек, прошел через этапы незавершенного строительства, хронического недофинансирования и, наконец, обрел перспективу в рамках концессионного соглашения.

Начало: промышленный гигант как городской очиститель

Бытовые стоки в Архангельске начали очищать с 1968 года, когда их направили на сооружения государственного предприятия — гиганта целлюлозно-бумажной промышленности Соломбальского ЦБК. 1 апреля 1936 года комбинат был включен в реестр действующих предприятий Советского Союза. Строительство началось в марте 1934 года, а первая варка соломбальской целлюлозы на двух котлах состоялась 31 октября 1935 года. Доля СЦБК на мировом рынке сульфатной небеленой целлюлозы составляла — 10 %, на российском рынке — около 50 %. На экспорт шло 80 % продукции. Целлюлозу СЦБК под маркой «Solombala» покупали в более тридцати странах Восточной и Западной Европы, Северной Африки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Северной Америки. Комбинат производил 225 тысяч тонн сульфатной небеленой целлюлозы, 7,7 тысяч тонн бумаги, 12 тысяч тонн лесохимической продукции. 

К 80-м годам мощностей цеха биологической очистки сточных вод, который перекачивал помимо стоков с комбината все потоки хозбытовой канализации города, стало недостаточно, и государство приняло решение расширить существующие очистные, что было вдвое дешевле строительства новых.

Реконструкция началась в 1991 году, но почти сразу остановилась: деньги у расприватизированного государства кончились. Строительство возобновили лишь в 2001 году за счет средств областного бюджета.

Эпоха конфликтов и финансовой нестабильности

В 1990-е очистные перешли в частные руки вместе с комбинатом. «Осуществленная приватизация является незаконной и противоестественной с точки зрения интересов муниципального образования», — заявлял еще в 2006 году депутат горсовета Владимир Пинчук. Его обращение в прокуратуру области осталось без ответа.

Ситуация обострилась, когда тарифы на очистку стоков за два года подскочили на 41%. «Цинизм заключается в том, что комбинат настаивает: "Мы тут не при чем", ссылаясь на регулирующие органы, — констатировали эксперты того периода. — А в горсовете рост тарифов инициирует Татьяна Дробешкина, "по совместительству" занимающая пост на СЦБК».

Директор МУП «Водоканал» Владимир Гармашов тогда прямо заявлял: «Соломбальский ЦБК хочет вернуть себе прежнюю власть над городом. Очистные — одно из главных звеньев той цепи».

Кризис управления и поиск выхода

К 2006 году кредиторская задолженность «Водоканала» перед СЦБК достигла критических масштабов. Предприятие оказалось перед выбором: либо отдавать недостроенные очистные в счет долга, либо погружаться в долговую яму. На сессиях горсовета представители мэрии предлагали увеличить тарифы для спасения МУПа и получения кредита ЕБРР на реконструкцию, но депутаты блокировали эти решения.

«Уже сейчас в городе не может продолжаться дальнейшее строительство, — констатировал тогда начальник отдела санитарного надзора облСЭС Евгений Алексеев. — "Водоканал" работает на пределе своих возможностей».

Муниципализация как временное решение

В 2018 году муниципалитет выкупил очистные сооружения, на которых очищалось 90% городских стоков. Однако переданное в ведение МУП «Водоканал» предприятие оказалось в сложном финансовом положении с многомиллионными  рублей. На очистных проводились лишь поддерживающие ремонты.

Переломный момент: концессия как шанс на возрождение

Июнь 2021 года стал отправной точкой для нового этапа. Депутаты городской думы проголосовали за передачу очистных в концессию «РВК-Архангельск» до 2066 года. Ключевым условием соглашения стала реконструкция сооружений с объемом инвестиций около 5,6 миллиарда рублей.

Перспективы: от восстановления инфраструктуры к экологическому благополучию

После десятилетий недофинансирования и эксплуатации на пределе возможностей Центральные очистные сооружения канализации Архангельска наконец получают комплексное обновление. «Когда нам передали объекты ЦОСК в концессию, здесь работало всего два отстойника. Это крайне мало для качественной очистки сточных вод», — констатировал генеральный директор РВК-Архангельск Андрей Поташев.

Ключевым достижением стало восстановление пяти отстойников — сложных технических сооружений, которые в течение многих лет были исключены из технологической цепочки. «Мы удалили старые разрушенные слои бетона, демонтировали устаревшее оборудование, полностью восстановили резервуары, установили новые илососы, смонтировали новые лотки и переливы, реконструировали инженерные сети и коммуникации», — поясняет директор по капитальному строительству Александр Бараев.

Проведенные работы уже позволили в разы повысить качество сбрасываемых в реку вод. Как отмечает начальник ЦОСК Виктор Головнев, без этой реконструкции очистные сооружения продолжали бы работать на пределе возможностей.

Сейчас завершена реконструкция здания решеток, начаты работы по модернизации песколовок, а следующий этап — полная реконструкция аэротенков. «Мы повысили эффективность очистки сточных вод и улучшили экологическую ситуацию в Архангельске. Сейчас — двигаемся дальше», — подчеркивает Андрей Поташев.

Технологическое перерождение и новые экологические стандарты

Важным этапом стало получение в апреле 2024 года комплексного экологического разрешения (КЭР). Этот документ устанавливает жесткие нормативы и предусматривает переход на наилучшие доступные технологии в течение семи лет.

«Мы планомерно вели подобную работу и ранее, теперь она будет дополнительно усилена, — заявляет генеральный директор «РВК-Архангельск» Андрей Поташев. — Комплексное экологическое разрешение предусматривает проведение модернизации сооружений, которая позволит улучшить качество очистки стоков».

Работы ведутся системно и все — без остановки технологического процесса. «Модернизация в условиях действующего объекта — это всегда сложная задача, требующая точного планирования», — отмечает начальник цеха ЦОСК Виктор Головнев.

Обновление очистных сооружений позволит не только вывести очистку стоков на современный уровень, но и создать технологический запас для развития города — до 120 тысяч кубометров в сутки. После десятилетий конфликтов и недофинансирования у города появился реальный шанс решить одну из самых острых экологических проблем и обеспечить устойчивое развитие водной инфраструктуры на десятилетия вперед.

 

