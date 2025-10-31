Архангельск. Прямой диалог светской власти с религиозными организациями

Начальник управления министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Оксана Воскресенская провела личный прием граждан. Среди обратившихся был священник Игорь Горбань.



Как сообщили в ведомстве, мероприятие состоялось в рамках регулярной работы по обеспечению прямого диалога власти с населением.



«В ходе приема в приемную Президента России обратился представитель одной из религиозных организаций Архангельской области. Основной вопрос, с которым обратился гражданин, касался порядка проведения проверок религиозных организаций», — сообщили в управлении Минюста по Архангельской области и НАО.



Там пояснили, что начальник управления Оксана Воскресенская «подробно разъяснила обратившемуся порядок осуществления таких проверок, включая их периодичность, установленные сроки и правовые основания. Гражданин получил исчерпывающую информацию по всем интересовавшим его аспектам».



