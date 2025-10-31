Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельск. Прямой диалог светской власти с религиозными организациями

Начальник управления министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Оксана Воскресенская провела личный прием граждан. Среди обратившихся был священник Игорь Горбань. 


 Как сообщили в ведомстве, мероприятие состоялось в рамках регулярной работы по обеспечению прямого диалога власти с населением. 

 «В ходе приема в приемную Президента России обратился представитель одной из религиозных организаций Архангельской области. Основной вопрос, с которым обратился гражданин, касался порядка проведения проверок религиозных организаций», — сообщили в управлении Минюста по Архангельской области и НАО. 

 Там пояснили, что начальник управления Оксана Воскресенская «подробно разъяснила обратившемуся порядок осуществления таких проверок, включая их периодичность, установленные сроки и правовые основания. Гражданин получил исчерпывающую информацию по всем интересовавшим его аспектам».


24 ноябрь 09:30 | : Будни / Верую

Главные новости


С кнутом и пряником. Депутаты АрхГорДумы за неделю
"Завтрак Воланда" и другая еда от Михаила Булгакова

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (311)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20