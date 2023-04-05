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Александр Цыбульский на 47-м месте в Национальном рейтинге

Опубликован Национальный рейтинг губернаторов за март-апрель текущего года.

По оценкам аналитиков, общая ситуация у глава российских регионов усложняется от месяца к месяцу – количество стоящих перед ними задач увеличивается, а объём ресурсов почти не растёт или растёт незначительно. И если в богатых (сырьевых и промышленных) регионах всё более-менее решаемо, то у «середнячков» и «нищебродов» есть тренд к смене главы исполнительной власти – просто хороший администратор ценнее яркого политика.

Итак…

Первые три места рейтинга занимают: Сергей Собянин (Москва), Рустам Минниханов (Татарстан), Андрей Воробьев (Московская область).

Последние три: Андрей Клычков (Орловская область), Владислав Ховалыг (Республика Тыва), Валентин Коновалов (Республика Хакасия).

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на 47-м месте.

27 апрель 07:52 | : Политика

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