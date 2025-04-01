Архангелогородцы передали землякам на СВО "глаза" и "уши"

Неравнодушные архангелогородцы принесли в региональный Народный фронт "умную" технику для земляков-операторов БПЛА в зоне специальной военной операции.



Компактный монитор с видеорегистратором и радиопередатчик для 16-канального пульта дистанционного управления представители федерального ведомства приобрели по заявке одного из подразделений силами своего коллектива.



Современную аппаратуру фронтовики передали военнослужащему Николаю Шапову, вернувшемуся в Архангельск с передовой. Новая техника пополнит арсенал средств наблюдения бойцов белгородского направления уже на этой неделе. Джойстик поможет управлять дронами, а монитор позволит оценить состояние систем РЭБ перед использованием бортов БПЛА.