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Архангелогородцы передали землякам на СВО "глаза" и "уши"

Неравнодушные архангелогородцы принесли в региональный Народный фронт "умную" технику для земляков-операторов БПЛА в зоне специальной военной операции.

Компактный монитор с видеорегистратором и радиопередатчик для 16-канального пульта дистанционного управления представители федерального ведомства приобрели по заявке одного из подразделений силами своего коллектива.

Современную аппаратуру фронтовики передали военнослужащему Николаю Шапову, вернувшемуся в Архангельск с передовой. Новая техника пополнит арсенал средств наблюдения бойцов белгородского направления уже на этой неделе. Джойстик поможет управлять дронами, а монитор позволит оценить состояние систем РЭБ перед использованием бортов БПЛА.

11 апрель 15:42 | : Политика

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