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Поморье передало бойцам СВО умной техники на 2 миллиона рублей

Операторы БПЛА благодарят архангелогородцев за новое оборудование для задач спецоперации.

По заявке одного из подразделений, направленной в Народный фронт, представители президентского движения приобрели для военнослужащих из Архангельской области высокотехнологичные системы.

В составе дорогостоящей закупки – усилители сигналов, Wi-Fi-роутеры, направленные антенны, квадрокоптеры и FPV-дроны. Посылка с умной техникой уже доставлена нашим ребятам на курское направление.

Народный фронт продолжает сбор помощи для воинов-земляков: pobeda.onf.ru/requiremen.... Присоединяйтесь!

01 февраль 10:00 | : Политика

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