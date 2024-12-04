Поморье передало бойцам СВО умной техники на 2 миллиона рублей

Операторы БПЛА благодарят архангелогородцев за новое оборудование для задач спецоперации.



По заявке одного из подразделений, направленной в Народный фронт, представители президентского движения приобрели для военнослужащих из Архангельской области высокотехнологичные системы.



В составе дорогостоящей закупки – усилители сигналов, Wi-Fi-роутеры, направленные антенны, квадрокоптеры и FPV-дроны. Посылка с умной техникой уже доставлена нашим ребятам на курское направление.



Народный фронт продолжает сбор помощи для воинов-земляков: pobeda.onf.ru/requiremen.... Присоединяйтесь!