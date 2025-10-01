Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Дмитрий Морев проверил готовность городских котельных к зимним холодам

Стабильное тепло от новых газовых котельных получат жители еще 144-х жилых домов и 21 соцобъект. Об этом сообщил глава Архангельска Дмитрий Морев:

 - Сроки подключения сегодня обсудили в рабочей поездке. Самая мощная из газовых котельных города возведена в Цигломени – 30 Мвт. Сложный и нестандартный объект, поскольку требовалось сделать два вывода – на поселок Кирпичного завода и Цигломень. Готовность 95%, в ноябре – пуско-наладка, а затем постепенный переход от старого мазутного источника теплоснабжения. 

 Поселок Зеленец последний месяц обогревается дровами: до конца ноября здесь также начнет работать газовая котельная мощностью 4 МВт. Улучшится экология, не будет вопроса с поставками твердого топлива – газ в трубе есть всегда. 

 Оба энергообъекта построены без вложения бюджетных денег – за счет инвестиций компании «ТЭПМО». 

 Также заехали на котельную «ТЭПАК» на ул. Рейдовой. Она построена в 2021 году, работает на опилке и щепе. Для нашего региона важно находить применение отходам лесопереработки. Это и экономика, и экология. Например, большой объем отходов на рекультивированных островных свалках составляли как раз такие отходы, а не бытовой мусор. Теперь они применяются в энергетике. 

 От жителей микрорайона мне поступали жалобы на задымление от данной котельной. С руководством компании на месте договорились, что в межотопительный сезон трубы «нарастят», чтобы минимизировать эту проблему.


 

28 октябрь 17:03 | : Политика / Экономика

Главные новости


Выборы в Коскошинском приходе. Из прошлого Поморья
Если в кранах нет воды... Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (364)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20