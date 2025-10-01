Дмитрий Морев проверил готовность городских котельных к зимним холодам

Стабильное тепло от новых газовых котельных получат жители еще 144-х жилых домов и 21 соцобъект. Об этом сообщил глава Архангельска Дмитрий Морев:

- Сроки подключения сегодня обсудили в рабочей поездке. Самая мощная из газовых котельных города возведена в Цигломени – 30 Мвт. Сложный и нестандартный объект, поскольку требовалось сделать два вывода – на поселок Кирпичного завода и Цигломень. Готовность 95%, в ноябре – пуско-наладка, а затем постепенный переход от старого мазутного источника теплоснабжения.

Поселок Зеленец последний месяц обогревается дровами: до конца ноября здесь также начнет работать газовая котельная мощностью 4 МВт. Улучшится экология, не будет вопроса с поставками твердого топлива – газ в трубе есть всегда.

Оба энергообъекта построены без вложения бюджетных денег – за счет инвестиций компании «ТЭПМО».

Также заехали на котельную «ТЭПАК» на ул. Рейдовой. Она построена в 2021 году, работает на опилке и щепе. Для нашего региона важно находить применение отходам лесопереработки. Это и экономика, и экология. Например, большой объем отходов на рекультивированных островных свалках составляли как раз такие отходы, а не бытовой мусор. Теперь они применяются в энергетике.

От жителей микрорайона мне поступали жалобы на задымление от данной котельной. С руководством компании на месте договорились, что в межотопительный сезон трубы «нарастят», чтобы минимизировать эту проблему.



