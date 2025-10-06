Вверх
Дмитрий Морев проинспектировал пеллетную котельную на 25-м лесозаводе

В поселке 25 лесозавода начала работать самая мощная в регионе пеллетная котельная – 12,4 МВт. 

 Строительные работы выполнены, идет пусконаладочный процесс. Жители домов и социальных объектов уже подключены к новой котельной. 

 При текущих температурах достаточно работы одного из четырех котлов, а с наступлением морозов будут поэтапно подключаться еще два. Один всегда будет оставаться в резерве – это обязательное требование для обеспечения надежности. 

 На период пуско-наладки старая котельная остается в горячем резерве, обеспечивая бесперебойное теплоснабжение. 

Градоначальник Архангельска Дмитрий Морев:

- Мы будем внимательно следить за параметрами теплоносителя и обращениями жителей поселка. В ходе выездного совещания на объект убедились: по приборам все нормативы по температуре на выходе соблюдаются. 

Сейчас проводится проверка исполнительной документации, после чего новая экологичная котельная полностью заменит мазутную. Уже в этом отопительном сезоне жители получат стабильное тепло без перерывов на ремонт оборудования. 

Напомним, что федеральное финансирование на строительство котельных на биотопливе было выделено по итогам визита президента Владимира Путина в Архангельскую область. Эта программа не только модернизирует городскую инфраструктуру: она поддерживает лесоперерабатывающие предприятия, создавая стабильный спрос на пеллеты. Для экономики города это очень важно.


23 октябрь 12:37 | : Политика / Экономика

