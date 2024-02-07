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В Архангельске приступили к строительству котельных нового типа

В поселке 25 лесозавода в этом году начинается строительство новой котельной мощностью 12 МВт. Она будет отапливать 50 жилых домов и соцобъектов.

 Существующая котельная на ул. Постышева работает на древесном и мазутном топливе, ее оснащение устарело. Этой зимой она доставила неудобства жителям поселка, когда возникали неисправности на оборудовании.

Пояснение дал градоначальник Архангельска Дмитрий Морев:

 - Новая котельная будет работать на пеллетах. Этот вид топлива производится в Архангельске и в ряде районов нашей области. Современная энергоустановка не будет зависеть от привозного топлива, а это залог стабильного теплоснабжения. Для города в целом обновление котельных дает улучшение экологической обстановки и поддержку местных предприятий, которые обеспечивают рабочие места.

 Сейчас мы определяемся с подрядчиком на проектирование и строительство котельной на ул. Постышева. Средства на эти цели были выделены региону по поручению Президента России за счет специального казначейского кредита.

 Второй объект, который мы построим при поддержке правительства Архангельской области по данной программе, - котельная на о. Краснофлотский.

27 февраль 11:02 | : Экономика

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