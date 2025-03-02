Дмитрий Морев: "Частые отключения электричества уходят в прошлое"

Строительная готовность новой котельной на улице Постышева – 70%.

«Сегодня вместе с гендиректором подрядной организации «Регион-Лес» Дмитрием Гвоздевым обсудили сроки завершения, - рассказывает глава Архангельска Дмитрий Морев. - Ввод в эксплуатацию запланирован на конец июля. Значит, с осени 50 домов и соцобъектов поселка 25 лесозавода будут получать горячую воду и тепло от современной котельной. Частые отключения уходят в прошлое».

Четыре котла отечественного производства уже установлены, идет монтаж внешних сетей. Модульное здание обшито яркими панелями, летом – благоустройство территории.

Котельная мощностью 12 МВт будет работать на пеллетах, которые производит «Регион-Лес». Поэтому стабильные поставки топлива гарантированы.

Напомним, что средства на строительство пеллетных котельных выделены региону по поручению Президента России в целях поддержки лесоперерабатывающих предприятий и модернизации инфраструктуры.

Всего в Архангельске более 40 локальных котельных. 4 из них уже новые, а в процессе строительства еще 13. Часть из них будет работать на газе, часть – на древесном топливе. Это большой вклад в обеспечение надежного теплоснабжения жителей и экологию города.



