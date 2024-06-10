Народный фронт Поморья передал три машины Донбассу

УАЗ Патриот и Ниву президентскому движению передали по распоряжению Правительства РФ Ростехнадзор и Центр лабораторного анализа и технических измерений, а третий УАЗ получили от жителя Новодвинска Алексей Гребенева.

Автомобили прошли диагностику, заменены все технические жидкости, специалисты перебрали ходовую часть, УАЗ обработали антикоррозийным покрытием. Сейчас они полностью готовы выполнять задачи в зоне СВО, где их очень ждут.

АРО НФ продолжает помогать бойцам на передовой, каждый житель области может посильную помощь путем перечисления средств на региональный счет фонда "Все для Победы!", либо ее принести в отделение Народного фронта по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 39, оф.1.

https://vk.com/nf_29?w=wall-137446899_3882