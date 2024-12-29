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В Архангельске строится новая газовая котельная

Как считает глава областной столицы Дмитрий Морев, с ее появлением жизнь жителей Талажского авиагородка улучшится в плане комфорта:

- Сегодня вместе с руководством архангельского подразделения ТГК-2 провели совещание на месте возведения котельной. Модульное здание готово, 4 котла российского производства установлены, подрядчик занимается прокладкой сетей. С сентября именно эта котельная на 24 МВт будет отапливать 16 жилых домов, 3 соцобъекта, Аэропорт Архангельск и 30 других потребителей поселка.

История с частыми отключениями отопления в авиагородке уйдет в прошлое. Сейчас теплоноситель поступает сюда от Архангельской ТЭЦ по 10-километровой изношенной трубе. Только в этом сезоне было 12 отключений отопления для устранения дефектов на трассе. После ввода новой котельной теплоноситель жители получат напрямую. Предусмотрен и ремонт внутрипоселковых сетей.

Стоимость строительства газовой котельной – 290 млн. рублей. Это средства инвестпрограммы ТГК-2. Тариф для населения и предприятий в связи с переходом на локальную котельную не изменится.

Положительный эффект должны почувствовать и в центре города: освободившиеся мощности ТЭЦ пойдут на увеличение надежности теплоснабжения в округах.


21 январь 14:38 | : Политика / Экономика

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