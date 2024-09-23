В Архангельске появилась суперсовременная котельная без операторов и кочегаров

«На ул. Дрейера, 1/4 встречаются прошлое и будущее», - так романтично начал свой рассказ градоначальник столицы Поморья Дмитрий Морев. И продолжил:

- Здесь рядом со старой котельной построена новая модульная. Провели на объекте выездное совещание.



Новая котельная работает на природном газе: экологична, экономична, полностью автоматизирована. Как пояснил главный инженер ООО «ТЭПМО» Авенир Чубаков, специалисты могут корректировать настройки удаленно на планшете. Подготовлена выездная аварийная бригада, но в штатном режиме котельная работает без персонала.



Уже на этапе пусконаладочных работ современный модуль обеспечивает теплом и горячей водой микрорайон Глухое на Левом берегу. Это 4 пятиэтажных дома, где проживает порядка 400 архангелогородцев.



В горячем резерве до завершения пусконаладки остается старая котельная, которую в рабочей поездке мы также посетили вместе с председателем Гордумы Иваном Вороцовым. Огромное разрушающееся здание, «уставший» котел, который работает на угле. Она требовала постоянного контроля запаса топлива, остановок на ремонт, дымила. Этот контраст, конечно, впечатляет.



Сейчас инвестор строит еще две такие же газовые котельные на 4 МВт на ул. Аллейной и в поселке Зеленец. А в Цигломени возводится котельная на 30 МВт, которая будет отапливать все дома этого большого микрорайона. В следующем году еще 6 котельных в Архангельске будут переведены на газ.



От природного газа уже 12 лет работает Архангельская ТЭЦ. Она функционирует в штатном режиме, а все сложности с подачей отопления в ряд домов города связаны с повреждениями на сетях. Ежедневно мы анализируем сводку по отсутствию отопления и планы ремонтных бригад ТГК-2. Задача № 1 сейчас – как можно быстрее устранить дефекты на магистралях.