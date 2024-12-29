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Котельная в Талагах даст новый импульс жизни Авиагородку и Авиапорту

В посёлке Талажский авиагородок в Архангельске продолжается строительство газовой блочно-модульной котельной.

Она будет полностью автоматизирована, и энергетики обещают, что стоимость за отопление и горячую воду останется прежней.

Современная котельная мощностью 24 мВт уже смонтирована, сейчас подрядчик устанавливает дымовые трубы. Внешние сети подключены: тепло, вода, водоотведение, электричество. Пусконаладочные работы запланированы на март.

Новая газовая котельная будет обеспечивать теплом и горячей водой около 50 объектов микрорайона: 16 жилых домов, три объекта социальной сферы, административные здания, включая главную воздушную гавань Поморья.

Стоимость объекта — 290 миллионов рублей. Энергетики обещают, что жители не увидят изменений в своих квитанциях. Новая котельная будет введена в эксплуатацию к следующему отопительному сезону, обеспечивая стабильным теплом весь посёлок. Жители центра Архангельска также заметят положительные изменения: освободившиеся мощности ТЭЦ пойдут на увеличение надежности теплоснабжения в округах.

По словам депутата Архангельской городской Думы Максима Хохулина (фракция «Единая Россия») вопрос стабильного теплоснабжения авиагородка и проблему изношенности коммунальных сетей он поднимал еще в прошлом году на профильных комиссиях с энергетиками города. Сейчас теплоноситель поступает сюда от Архангельской ТЭЦ по 10-километровой изношенной трубе:

«В этом отопительном сезоне мы зафиксировали 12 отключений отопления для устранения дефектов на многострадальной теплотрассе.

Строительство новой котельной — это стратегически важный шаг, который значительно улучшит качество жизни людей и повысит энергетическую безопасность.

Новая газовая котельная строится по пожеланиям горожан и в соответствии с Народной программой «Единой России». Она позволит существенно сократить расходы на производство тепла. Благодаря современным технологиям, она будет очень энергоэффективной, что приведёт к уменьшению затрат на топливо и обслуживание оборудования.

Очень надеюсь, что после ввода новой котельной теплоноситель жители микрорайона получат напрямую. Предусмотрен и ремонт внутрипоселковых сетей, что также дополнительно скажется на улучшении жилищных условий и благополучия жителей», - отметил депутат. 

22 январь 15:12 | : Политика / Экономика

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