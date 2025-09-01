"Ангелы фронта" из Архангельска проехали от Курска до Волновахи

Почти пять тысяч километров проехали волонтеры, побывав в госпиталях и воинских частях, ведущих активные наступательные действия на Донбассе. Спектр переданных грузов – от лекарств до гусеничного трактора, от генератора и электросварочного аппарата – до бронежилетов.

В Курской области «Ангелы фронта» в очередной раз доставили медицинские грузы в один из фронтовых госпиталей группировки войск «Север». Помощь из Поморья сейчас – как нельзя кстати.

- Волонтерам огромное спасибо, за то, что помогают нам. Хочется поблагодарить за очередную гуманитарную помощь волонтеров организаций «Феникс Север» и «Ангелы Фронта». Большое вам спасибо! – сказал заместитель начальника аптеки госпиталя с позывным «Кузя».

В Луганской народной республике помощь была передана бойцам 488-го мотострелкового полка, который сейчас ведет наступление на Краснолиманском направлении. Партия бронежилетов, изготовленных на предприятии идейного вдохновителя движения «Ангелы фронта» Алексея Осмоловского будет направлена в штурмовые подразделения.

- Спасибо большое за вашу помощь нам! Заезжайте к нам чаще. Всегда рады землякам. Мы знаем, что наше Поморье – с нами, - поблагодарил боец с позывным «Болгарин».

Много наших земляков воюет в 71-й гвардейской мотострелковой дивизии, которая была развернута на базе 200-й мотострелковой бригады. В ее составе три года назад был создан именной Архангельский батальон. «Ангелы фронта» традиционно помогают бойцам ставшего уже родным батальона, выполняющего задачи на Часовярском направлении.

На этот раз, в составе груза отправленного из Архангельска на большой фуре, в зону специальной военной операции вновь было много стройматериалов. Помимо досок и фанеры, воинам-северянам был передан генератор.

- 126-й мотострелковый полк 71-й гвардейской дивизии искренне благодарен Губернаторскому центру «Вместе мы сильнее» за гуманитарную помощь и «Ангелам фронта», которые нам привезли эти стройматериалы и генератор. Огромное спасибо! – поблагодарил от лица товарищей боец с позывным «Тихий».

Самым большим подарком для бойцов Архангельского батальона стал трактор ДТ-75 с бульдозерным отвалом. Трактор был разгружен с фуры с помощью автокрана. И сразу опробован в деле. Совсем скоро в составе инженерного подразделения, он будет задействован для расчистки завалов и планирования колонных путей. Доставка на фронт гусеничной машины весом в 7,5 тонн стала возможной благодаря личной помощи депутата Архангельского областного собрания Александра Фролова.

- Хотелось бы выразить слова благодарности депутату Александру Фролову. Это уже не первый большой подарок, который мы от него получаем: в сентябре был доставлен бронированный автомобиль, отправка которого стала возможной благодаря содействию Александра Михайловича. Большое спасибо волонтерам – «Ангелам фронта» за доставку такого агрегата - трактора. Наши инженерные подразделения будут на нем работать по прямому назначению. Это их функционал. Еще раз – огромное спасибо всем жителям Архангельска! – сказал заместитель командира Архангельского батальона с позывным «Алтай».

Еще один дорогой подарок из Архангельска – это новые модели беспилотных летательных аппаратов, производство которых организовано в столице Поморья. Среди линейки дронов – впервые в реальных условиях, приближенных к боевым был испытан октокоптер «Оса-ОКТА». Для этого в зону спецоперации отправились члены команды, изготавливающей беспилотники в Архангельске. Первый серийный экземпляр уже в ближайшее время задействуют на передовой.

- Как видите – у нас все получилось. Новый дрон свободно поднимает 10 килограмм. И это для него не максимум. Данная модель может нести до 13-14 килограммов. Испытания это подтвердили, - отметил руководитель производства БпЛА с позывным «Ёж».

- Эта модель превосходит свои заявленные характеристики, и себя показала достаточно хорошо. Она легко управляется, и достаточно много несет груза. Будет востребована здесь, на фронте, под те задачи, которые стоят перед нашими бойцами, - говорит сборщик-испытатель с позывной «Фортуна».

На вооружении 71-й мотострелковой дивизии состоит основной боевой танк Т-80. Грозная машина с газотурбинным двигателем отличается отличной подвижностью и проходимостью, огневой мощностью и защищенностью, которую обеспечивают компактные размеры и рациональная компоновка.

Повышение неуязвимости танка осуществляется путем совершенствования антидроновой защиты. Помимо уже ставших традиционными сварных сеток, широко используются разнообразные игольчатые конструкции. Защитой от беспилотников также оснащают практически весь автотранспорт. Но танки конечно в приоритете. На изготовление комплекта для одной машины уходит примерно одна неделя.

- Работы выполняем в течение 5-7 дней. И в принципе танк боеготов. Вес, конечно прибавляется – машина на пару тонн становится тяжелее. Но как говорят ребята с передовой, эта защита очень эффективно помогает. Было очень много случаев, когда данная система выдерживала до 40 попаданий вражеских FPV-дронов, - рассказал командир взвода с позывным «Скорпион».

Оснащенные комплектами антидроновой защиты танки Т-80 активно участвуют в наступательных действиях наших войск на Часовярском направлении. Для ускорения оснащения боевых машин защитными конструкциями «Ангелы фронта» привезли танкистам сварочный аппарат, приобретенный с помощью ООО «Теплобаланс», большое количество электродов, а также различные инструменты и спецодежда.

- Большое спасибо всем, кто принял участие в сборе груза. Отдельная благодарность движению «Феникс Север» и лично Алене Орловой, Антону Шаньгину за электроды, Михаилу Пинегину за инструмент, диски для пил, а также Игорю Истомину, - поблагодарил заместитель командира танкового батальона с позывным «Бульбаш».

Автомобиль Лада «Приора» прибыл на Донбасс своим ходом. Его пожертвовал для передачи в войска, приход храма Успения Богоматери в Архангельске во главе с настоятелем – иереем Кириллом Кочневым. Ключи от машины представителю 1-й гвардейской Славянской мотострелковой бригады вручил руководитель движения «Ангелы фронта» Алексей Осмоловский.

- Для нас все наши ребята – родные. Стала родной и 1-я Славянская бригада. В очередной раз мы передали бойцам автомобиль. И в дальнейшем также будем помогать, - подчеркнул Алексей Осмоловский.

По традиции съемочная группа ГТРК «Поморье» берет на себя доставку бойцам шоколада, который уже не в первый раз собирает Архангельский колледж культуры и искусства. Подарки переданы военнослужащим бригады авиаразведки «ГРОМ. Каскад»

- Я бы хотел передать большое спасибо Архангельскому колледжу культуры, его директору - Марине Валерьевне, за эти прекрасные сладкие подарки. Они нам всегда радуют душу. Победа будет за нами! – поблагодарил боец с позывным «Арлекин».

Большая партия груза вновь была доставлена для бойцов 61-й гвардейской бригады морской пехоты. Прежде всего, это лекарственные препараты и запчасти для автомобилей медицинской роты.

- Спасибо «Ангелам фронта» за то, что привозят нам регулярно медицину, запчасти на медицинский транспорт. Вы очень нам помогаете, потому что сами знаете, что машины часто выходят из строя от огневого воздействия противника и нам очень необходимы эти запчасти. И медицина для больных, раненных. Поэтому мы благодарим Алексея Осмоловского за помощь. И большое всем спасибо за поддержку! – сказал боец с позывным «Видок».

Также для морских пехотинцев, активно применяющих беспилотные летательные аппараты, был приготовлен особый груз. Комплекты различных деталей, необходимых для применения беспилотных летательных аппаратов были изготовлены при содействии настоятеля Свято-Троицкого храма села Красноборск, протоиерея Валентина Кобылина, настоятеля Свято-Георгиевского храма села Верхняя Тойма, иерея Александра Глазачева и диакона храма святых Зосимы, Савватия и Германа подворья Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря в Архангельске Валерия Блинова.

Большую партию гуманитарной помощи для бойцов собрали члены волонтерского движения «Феникс Север». Также адресные посылки для военнослужащих 61-й бригады морской пехоты отправили коллеги по прежней работе и службе.

- Я передаю благодарность моим добрым друзьям, моим коллегам в прошлом и в настоящем за такие ценные и теплые подарки из дома. Большое вам спасибо, спасибо, что помните. А мы сделаем все возможное для победы. И мой пламенный привет в родной город Архангельск, - сказал боец с позывным «Ключ».

Среди участников гуманитарной миссии - председатель правления Поморского землячества в Москве Александр Савинов. Как и идейный вдохновитель «Ангелов фронта» Алексей Осмоловский, он служил в спецназе и не понаслышке знает, что требуется бойцам на фронте в первую очередь.

- Благодаря Алексею Осмоловскому, у нас с первых дней были организованы поездки в зону СВО, где мы неоднократно помогали нашим землякам. Мы стараемся максимально поддерживать наших ребят находящихся в зоне специальной военной операции, получаем необходимую информацию, собираем благотворительную помощь, посылки передаем, поддерживаем бойцов. У нас в коллективе много людей, которые проходили воинскую службу и понимают, что такое защищать Родину, - рассказал Александр.

Скромный гуманитарный конвой преодолел почти пять тысяч километров – от Курска до Волновахи. Наши водители работали сутками, обеспечив доставку всех необходимых грузов тем, кто их так ждал. Непременный участник всех миссий «Ангелов Фронта – водитель Иван Сидельников. Для него это уже не просто волонтерская деятельность, а внутренняя потребность определяющая смысл жизни.

- У кого-то там родственники, у кого-то друзья. У меня за все это время там появились знакомые ребята. А как иначе-то? Помогать – надо. Без помощи будет очень трудно. Поэтому мы обязательно поедем снова. Все мы - единомышленники, те, кто готов, у кого есть возможности помочь. Команда классная, супер! – сказал Иван.

Эта миссия «Ангелов фронта» успешно завершилась. И уже началась подготовка к следующей поездке.