Шел Морев по Соломбале

Из рассказа градоначальника Архангельска:

- В этом году мы провели значительный объем ремонта дорог Соломбалы и модернизации уличного освещения. Сегодня на месте встретился с исполнителями этих работ, чтобы проверить результат.



















«Горсвету» поручил проработать следующий этап комплексной замены системы освещения, куда должен войти Исакогорский округ.

Улица Советская оказалась непростым объектом для дорожников. Частично в основании дорожного полотна ранее были уложены плиты. Тем не менее, подрядчик уверен, что соблюдение технологий позволит новому покрытию прослужить весь гарантийный срок – 5 лет.Не обошлось без замечаний: по гарантии подрядчику предстоит устранить подтопление пешеходного перехода, а в ближайшее время вывезти забытый грунт – его сняли при выравнивании обочины.Следующей точкой стал Кемский поселок. Здесь «Горсвет» провел комплексное обновление устаревшего оборудования. Заменены 11 опор, 260 светильников и 3,2 км провода. Все светильники в поселке теперь светодиодные - освещенность существенно улучшилась, а это один из важных элементов для комфортного проживания.Также по программе комплексного ремонта освещения дворов мы заменили еще 50 опор в Соломбале: в квартале Ярославская – Советская – Адмирала Кузнецова – Мещерского и Никольский – Кедрова – Советская - Красных Партизан. Улучшилось и освещение территорий двух детских садов – № 179 и № 114.















