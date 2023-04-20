План модернизации освещения в Октябрьском округе выполнен и перевыполнен

МУП «Горсвет» завершает масштабную модернизацию системы освещения в большом «квадрате» набережная Северной Двины - ул. Гагарина – пр. Обводный канал – ул. Гайдара. Сегодня глава Архангельска Дмитрий Морев вместе с директором предприятия Александром Гурьевым оценили результаты работы.



К замене аварийных, накренившихся и ржавых опор специалисты приступили в первых числах марта. После таяния снега стало очевидно, что замены требует не 70 столбов, а более 90. Их также взяли в работу, и сейчас в густонаселенных кварталах Октябрьского округа обновление практически завершено. Поменяли 94 опоры и 200 светильников - план перевыполнен на 35%.



Эпоха натриевых ламп уходит в прошлое: светодиодные фонари экономичнее по расходу электроэнергии, а освещенность от них лучше. Жители дворов в районе улиц Комсомольской и Суворова в беседе с главой города подтвердили, что перемены к лучшему они заметили.



К члену общественного совета Октябрьского округа Максиму Хохулину поступали обращения от жильцов по поводу восстановления благоустройства ограждений и палисадников, которые оказались в зоне замены опор. Все заявки были переданы «Горсвету», и они уже выполнены.



- Комплексное обновление в Октябрьском округе было проведено без выделение средств из бюджета. «Горсвет» в качестве субподрядчика строит новые сети освещения на территориях благоустройства, заключает договоры на подсветку рекламных конструкций, а заработанные таким образом деньги направляет на модернизацию освещения нашего города, - отметил Дмитрий Морев.



