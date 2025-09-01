Вверх
В Котласском округе ремонтируют систему водоснабжения

В поселке Шипицыно Котласского округа завершен капитальный ремонт километрового участка водоснабжения. Работы проводились в составе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и народной программы «Единой России».

 Замена ветхих коммуникаций повысит качество услуг для жителей. В этом году на 9 объектах региона уже заменено около 18 километров изношенных сетей.

 Подрядчик успешно уложил новый трубопровод и смонтировал необходимые инженерные элементы. Пусконаладочные работы уже начаты, потребители переключены на новые сети.

13 октябрь 14:59 | : Политика / Экономика

