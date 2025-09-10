Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Няндоме "Единая Россия" поставила цель дать чистую воду в каждый дом

В Няндоме стартовали масштабные работы по строительству и реконструкции городской системы водоснабжения в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий»!

Что будет сделано?

- установка современной автоматизированной станции водоподготовки;

- замена насосного оборудования на артезианских скважинах;

- прокладка внеплощадочных сетей водоснабжения;

- капитальный ремонт резервуаров чистой воды и насосной станции;

- строительство кольцевого магистрального водопровода.

Министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области Дмитрий Поташев (https://dvinaland.ru/gov/iogv/mintek/) отметил, что подрядчик уже приступил к работам, начав с закупки и сварки труб.

11 сентябрь 11:18 | : Политика / Экономика

Главные новости


О царской рыбе в Северной Двине
Время светлых ожиданий. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2025 (152)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20