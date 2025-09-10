В Няндоме "Единая Россия" поставила цель дать чистую воду в каждый дом

В Няндоме стартовали масштабные работы по строительству и реконструкции городской системы водоснабжения в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий»!
Что будет сделано?
- установка современной автоматизированной станции водоподготовки;
- замена насосного оборудования на артезианских скважинах;
- прокладка внеплощадочных сетей водоснабжения;
- капитальный ремонт резервуаров чистой воды и насосной станции;
- строительство кольцевого магистрального водопровода.
Министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области Дмитрий Поташев (https://dvinaland.ru/gov/iogv/mintek/) отметил, что подрядчик уже приступил к работам, начав с закупки и сварки труб.