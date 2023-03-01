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Дороги Пинежья попали в народную программу "Единой России"

Работы ведутся на участке региональной трассы Архангельск — Белогорский — Пинега — Кимжа — Мезень с 160-го до 200-го километра. Строительство и ремонт дорог является важным пунктом народной программы «Единой России».

Работы на объекте начались ещё в начале февраля. Помимо дорожного покрытия, на этом участке дороге будут также обновлены и элементы транспортной инфраструктуры.

«Специалисты выполнили расчистку полосы отвода и ведут заготовку щебеночно-гравийно-песчаной смеси для устройства дорожной одежды. На сегодня заготовлено более 65 процентов от необходимого объема», – рассказал министр транспорта Архангельской области Сергей Роднев.

Согласно контракту, все работы на объекте будут завершены до конца октября. Всего в этом году благодаря нацпроекту будет приведено в нормативное состояние более 70 километров автодороги Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень.

29 март 15:11 | : Политика / Экономика

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