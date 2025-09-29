Вверх
Поселок Талаги: до больницы с ветерком

В посёлке Талаги Приморского округа завершен ремонт почти километрового участка дороги, ведущего к Архангельской клинической психиатрической больнице. Проект, реализованный по просьбе жителей и в рамках Народной программы «Единой России», получил более 32 млн рублей из областного бюджета.

    Что сделано?
 • Расширено покрытие и заменен асфальт.
 • Обустроены тротуары и остановочный карман с павильоном.
 • Установлены новые энергоэффективные светодиодные светильники.

  «Небольшой, но очень важный для людей отрезок пути стал гораздо удобнее и комфортнее. Безопасный проезд теперь обеспечен как для пациентов и персонала больницы, так и для местных жителей», - отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Александр Цыбульский.

29 сентябрь 16:25

