Поселок Талаги: до больницы с ветерком

В посёлке Талаги Приморского округа завершен ремонт почти километрового участка дороги, ведущего к Архангельской клинической психиатрической больнице. Проект, реализованный по просьбе жителей и в рамках Народной программы «Единой России», получил более 32 млн рублей из областного бюджета.



Что сделано?

• Расширено покрытие и заменен асфальт.

• Обустроены тротуары и остановочный карман с павильоном.

• Установлены новые энергоэффективные светодиодные светильники.



«Небольшой, но очень важный для людей отрезок пути стал гораздо удобнее и комфортнее. Безопасный проезд теперь обеспечен как для пациентов и персонала больницы, так и для местных жителей», - отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Александр Цыбульский.