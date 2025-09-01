Вверх
Народный фронт облагодетельствовал архангельский приют для собак и кошек

В региональное отделение “Народного фронта” снова обратилась хозяйка приюта для кошек и собак “Лесная сказка у Синдбада” Марина Ильина.

На этот раз она попросила помочь с поиском и доставкой пиломатериалов для строительства вольеров, ведь скоро зима и питомцы могут остаться без крыши над головой.

Представители президентского движения адресовали просьбу Марины Ивановны парламентариям АрхоблСобрания. Последние нашли спонсора – руководителя некоммерческой организации, предоставившего стройматериалы.

С его помощью мы доставили на социальную стройку три куба дюймовки. На следующей неделе он же привезёт и доски на стропила.

Теперь процесс строительства пойдёт значительно быстрее, а значит хвостики смогут переехать в уютные и тёплые вольеры до начала зимы.

 

26 сентябрь 14:14 | : Политика

