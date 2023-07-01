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Архангелогородцы без домашних питомцев предпочитают пляжный отдых

Архангелогородцы, которые не держат дома ни кошек, ни собак, больше любят пляжный отдых.

Если отдыхать, то в путешествиях по разным городам и странам, считают 35% владельцев собак. Рыбалка и охота также значительно чаще нравится хозяевам Шариков и Рексов (13%).

 Дачный и домашний отдых больше по душе владельцам котов: 13% из них предпочтут отправиться за город, 11% — остаться дома.

 Пляжных отдых чаще остальных предпочитают респонденты, не имеющие ни кошек, ни собак (18%).

(фото с https://krasivosti.pro/koshki/9205-kot-na-pljazhe.html

21 август 08:10 | : Будни

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