"Единая Россия" опекает приют для бездомных животных в Архангельске

Сегодня, во Всемирный день бездомных животных, особенно важно помнить о тех, кто нуждается в нашей заботе и внимании. Партийцы Архангельского регионального отделения и молодогвардейцы "Единой России" не остались в стороне и оказали помощь приюту для бездомных животных "Лесная сказка у Синдбада"!



Этот приют в Архангельске стал домом для многих бездомных, потерянных или брошенных животных, в основном собак и кошек. Здесь им дарят шанс на новую жизнь, тепло и заботу.



Поздравляем всех, кто помогает бездомным животным, с этим важным днем! Вместе мы можем сделать мир добрее и лучше для наших четвероногих друзей!







