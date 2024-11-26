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700 метров электрокабеля ушли из Архангельска в зону СВО

По заявке одной из воинских частей, где служат уроженцы Архангельской области, представители Народного фронта купили 700 метров электрокабеля общей стоимостью более 100 тысяч рублей.

Дорогостоящий провод поможет бойцам наладить высокоточную связь в новом месте дислокации их подразделения и обеспечить военнослужащих надёжными каналами обмена информацией.

В январские каникулы семь катушек электрошнура доставили в 200-ую отдельную мотострелковую бригаду. А вместе с ним передали нашим ребятам продукты питания, сладости и материалы для обустройства блиндажей.

Хотите помочь землякам «за лентой»? Приходите в Народный фронт на Троицком, 39, телефон: 8 (8182) 20-02-74.

11 январь 11:15 | : Политика

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